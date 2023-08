Lars Leeftink

Zondag 13 augustus 2023 14:09 - Laatste update: 14:11

Mark Hughes, technische analist voor The Race, heeft onderzocht of het gerucht dat de Formule 1 zou overwegen om DRS tijdens de kwalificatie te deactiveren ook effect zou hebben. Dit zou in een poging zijn om de auto's dichter in de buurt van elkaar en vooral Max Verstappen en Red Bull Racing te krijgen, maar volgens Hughes gaat dit het verschil niet maken.

Hughes keek namens The Race naar of het weghalen van DRS tijdens de kwalificatie ervoor zou zorgen dat Red Bull meer uitgedaagd zou worden. "De verschillen in de omvang van het DRS-voordeel hebben grotendeels te maken met de lay-out van het circuit en welk deel van de totale ronde de DRS-zones uitmaken. Maar het heeft ook te maken met de gekozen vleugelniveaus. Jeddah vertegenwoordigde een van de grootste voordelen die Red Bull haalde uit de DRS-zones (0,3s) in het seizoen tot nu toe, terwijl Barcelona een van de kleinste was."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stand IndyCar: Dixon wint in Indianapolis, VeeKay komt als elfde over de streep

Kleine bijdrage

Het blijkt zo te zijn dat de DRS van Red Bull, waar het in 2023 vaak over gaat, niet zoveel toevoegt aan het verschil met de rest. "De bijdrage van DRS aan het kwalificatievoordeel van Red Bull was slechts 30% in Spanje en meer dan het dubbele in Saoedi-Arabië. Maar als je DRS zou schrappen, zou het resultaat van Red Bull op pole ongewijzigd blijven. Het enige verschil zou de marge zijn - die natuurlijk niets uitmaakt voor de gridpositie."

Conclusie

De conclusie van Hughes is dan ook vrij simpel: "Die Red Bull pole zou intact blijven, ongeacht of we de Red Bull vergelijken met de op één na snelste kwalificatie of met de op één na snelste raceauto. Het feit dat de identiteit van de op een na snelste auto vaak verandert tussen de kwalificatie en de racedag is een extra bevestiging van de schijnbare zinloosheid van het proberen te concurreren met de RB19, omdat een aerodynamische eigenschap van de auto die gunstig is voor de kwalificatie meestal tegen hem zal werken in de race en vice versa."