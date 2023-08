Lars Leeftink

Zondag 13 augustus 2023 13:23

Er zijn na de race in Indianapolis die dit weekend werd verreden al veertien races gereden in IndyCar. Een goed moment om eens te kijken naar de stand van zaken in IndyCar. Na veertien races is VeeKay net in de top vijftien te vinden, terwijl er een duidelijke leider is.

De veertiende race van het seizoen werd dus verreden in Indianapolis. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay matig. VeeKay had niet genoeg snelheid om echt mee te doen om een plek in de top acht en kwam niet verder dan een plek buiten de top tien voor de race op zaterdagavond. Tijdens de races zou VeeKay veel beter presteren. De Nederlander zou uiteindelijk op P11 eindigen en een paar punten scoren. De zege ging naar Scott Dixon, voor Graham Rahal en Patricio O'Ward.

Stand

In de stand staat Palou met 539 punten bovenaan, voor Scott Dixon (438 punten) en Josef Newgarden (434 punten). Scott McLaughlin (395 punten) en Patricio O'Ward (388 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Marcus Ericsson (377 punten), Will Power (365 punten), Christian Lundgaard (330 punten), Kirkwood (312 punten) en Alexander Rossi (306 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P15 met 218 punten, net achter Rahal (241 punten).

Chevrolet heeft met 1166 punten tot nu toe wat minder punten weten te verzamelen dan Honda. De constructeur verzamelde 1204 punten na twaalf races en staat dus voorlopig net wat boven Chevrolet. De verschillen zijn de laatste paar raceweekenden wel kleiner geworden.