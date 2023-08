Brian Van Hinthum

De uitzendrechten rondom de Formule 1 in Nederland is voor vele Nederlanders een bijzonder belangrijk onderwerp. Het Scandinavische Viaplay is onder de Formule 1-fans niet altijd populair. Sportmarketeer Chris Woerts denkt echter dat de kans groot is dat de koningsklasse vanaf 2025 weer terug op het wél populaire Ziggo Sport verschijnt.

Sinds de intrede van Viaplay aan het begin van 2022 wist het streamingsplatform eigenlijk nimmer de harten van de Nederlandse bevolking te veroveren. Het Scandinavische bedrijf besloot ten eerste om een aantal geliefde en prominente analisten en commentatoren aan de kant te schuiven en te komen met nieuwe, frisse gezichten rondom de Formule 1-uitzendingen. Daarnaast liep de dienst met name in de eerste maanden op Nederlandse bodem regelmatig tegen technische problemen aan, zoals haperend en onscherp beeld of niet werkende streams.

Strijd ligt open

Intussen is ook de prijs verhoogd en dus hoopt men dat er voor 2025 een nieuwe aanbieder opstaat, als de rechten in Nederland weer voor het oprapen ligt. Na 2024 loopt de driejarige deal van Viaplay namelijk af en kunnen nieuwe partijen een poging wagen. Ook Ziggo Sport, het medium dat de rechten voorheen als Sport1 zijnde in bezit had en van 2012 tot en met 2021 de rechten beschikte, is van plan zich opnieuw in de strijd om de felbegeerde beelden te mengen, weet Woerts. "Het maakt niet uit of Johan Cruijff of Pietje Puk de aanvraag indient. Uiteindelijk gaat het altijd om de laatste bladzijde: daar staat het bedrag", opent hij tegenover Leidsch Dagblad.

Ziggo de favoriet

De sportmarketeer weet dat Viaplay in 2021 vijf miljoen per jaar meer neer wilde leggen dan Ziggo. Dit keer lijkt laatstgenoemde partij echter de favoriet te zijn, daar Viaplay in zwaar weer verkeerd en het zonder ondersteuning van een andere partij niet gaat redden om de biedingsoorlog te winnen. "Ze hebben een derde partij nodig. Ziggo zit het op het vinkentouw. Als ik mijn geld erop zou moeten zetten, zou ik Ziggo als koploper bestempelen. Maar er is bij dit soort zaken altijd kans op een dark horse met diepe zakken.” Volgens Woerts wordt er in september na de Dutch Grand Prix een begin gemaakt aan het biedingsproces voor de rechten van 2025 tot en met 2027.