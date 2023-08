Lars Leeftink

Maandag 14 augustus 2023

Helmut Marko, al jaren de adviseur van Red Bull Racing, denkt niet dat de combinatie Max Verstappen en Lewis Hamilton in hetzelfde team ooit zou werken. De ervaren Oostenrijker denkt echter dat Verstappen en Lando Norris in hetzelfde team een grote kans van slagen heeft.

In gesprek met Motorsport-Magazin zegt Marko dat hij een combinatie met Verstappen en Norris nog wel voor zich ziet, maar Hamilton en Verstappen in hetzelfde team zou volgens de Oostenrijker niet goed aflopen. "Norris kan ik me nog goed voorstellen, maar met Hamilton, heb ik het moeilijker. Het zou zeker ideaal zijn voor het publiek, de televisie en journalisten, maar niet voor het teamleiderschap en succes. Wij willen als team het wereldkampioenschap winnen."

Hamilton en Verstappen

Een team waar Hamilton en Verstappen de coureurs zouden zijn, zou volgens Marko geen team zijn maar twee groepen met individuele doelen. "Het is beter als je een duidelijke hiërarchie hebt waar het duidelijk is wie, ik wil niet zeggen de nummer één is, maar wie duidelijk sneller is. Als je twee van zulke sterren hebt, laten we het verleden nemen: Senna met Prost ging niet goed. Ze keken toen alleen naar zichzelf, het team was toen minder belangrijk."

Geen goede combinatie

Volgens Marko is dit precies de reden dat de twee combinaties die hierboven genoemd werden niet zouden werken bij Red Bull. "Wanneer twee coureurs elkaar op passende wijze respecteren, en ook respect hebben voor het belang van het team, moet er echter wel een evenwichtige relatie tussen de coureurs zijn. Dat zou niet mogelijk zijn met alle combinaties die we zojuist hebben gehoord."