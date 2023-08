Brian Van Hinthum

Maandag 14 augustus 2023 17:23

Max Verstappen en Sergio Pérez beschikken met hun razendsnelle RB19 absoluut over de beste auto op de grid, al weet de Mexicaan lang niet altijd het beste naar boven te halen uit zijn materiaal. Charles Leclerc geeft toe dat hij vrij verbaasd is over het gat dat er af en toe valt tussen beide Red Bull-heren.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit er alweer op en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Het seizoen wordt voorlopig volledig gedomineerd door het team van Red Bull Racing. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Groot gat bij Red Bull

Die twee zeges kwamen vrij vroeg in het seizoen richting de Mexicaan, toen het gat tussen beide Red Bull-coureurs nog een stuk minder was dan inmiddels het geval is. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara.

Vraagtekens

Leclerc gaat bij de Italiaanse tak van Motorsport.com in op zijn verbazing over het grote gat tussen het tweetal. "Max is een geweldige coureur, maar tegelijkertijd is het lastig om uit te leggen waarom er zo'n groot gat is tussen Checo en hem. Het is natuurlijk lastig om de situatie goed te lezen vanaf de buitenkant. Alleen mensen binnen het team weten wat er allemaal precies speelt. Op bepaalde momenten was de marge tussen Max en Checo veel groter dan ik zou verwachten. Aan de andere kant is Verstappen een ongelofelijke coureur en is het waarschijnlijk behoorlijk lastig naast hem te rijden", besluit de Monegask.