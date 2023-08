'Hamilton en Mercedes sluiten nieuwe deal', Horner en Wolff willen Permane | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 13 augustus 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop in de Formule 1 is in volle gang, maar het nieuws gaat zoals gebruikelijk in de koningsklasse gestaag door. Op zondag kregen we eindelijk weer eens wat nieuws over de toekomst van Lewis Hamilton, die dan toch eindelijk zijn contract bij Mercedes lijkt te gaan verlengen. Volgens de geruchten zou er voor de Dutch Grand Prix van over twee weken een definitief bericht volgen. Daarnaast lijkt het erop dat het DRS-plan van de FIA niet bepaald lijkt te werken.

Horner en Wolff lijken in te zetten op het binnenhalen van Permane

Red Bull en Mercedes zouden mogelijk verwikkeld kunnen raken in een gevecht om Alan Permane te contracteren. De beide teambazen hadden zich uitgelaten over het vertrek van de Engelsman bij Alpine en zijn lovend over het werk van de voormalig sportief directeur.

Marko: "Hamilton was meester in lezen van races, Verstappen heeft hem geëvenaard"

Helmut Marko, al jaren adviseur van Red Bull Racing in de Formule 1, is lovend over de ontwikkeling van Max Verstappen sinds 2020. Volgens de Oostenrijker heeft Verstappen concurrent Lewis Hamilton op bepaalde gebied inmiddels ook 'geëvenaard of is hij zelfs beter geworden' dan de Brit.

Plan F1 zonder effect? 'Kwalificatie zonder DRS blijkt Red Bull amper te vertragen'

Mark Hughes, technische analist voor The Race, heeft onderzocht of het gerucht dat de Formule 1 zou overwegen om DRS tijdens de kwalificatie te deactiveren ook effect zou hebben. Dit zou in een poging zijn om de auto's dichter in de buurt van elkaar en vooral Max Verstappen en Red Bull Racing te krijgen, maar volgens Hughes gaat dit het verschil niet maken.

'Hamilton en Mercedes bereiken akkoord, aankondiging komt nog voor Zandvoort'

Lewis Hamilton en Mercedes lijken nu dan toch echt een akkoord bereikt te hebben over een nieuw contract voor de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor hij de komende jaren nog actief gaat zijn in de Formule 1. Verschillende Italiaanse media, waaronder FormulaPassion.it en Corriere dello Sport, weten dit zondag te melden. Dat er een nieuw contract zou komen is allang niet meer verrassend.

Marko: 'Verstappen zou in bijzondere omstandigheden pole pakken met AlphaTauri of Haas'

Max Verstappen maakt op dit moment grote indruk met zijn dominantie in de Formule 1, al wil de buitenwacht vaak nog stellen dat zijn goede prestaties voornamelijk komen door zijn razendsnelle RB19. Helmut Marko slaat die kritieken in de wind en stelt dat Verstappen ook buitengewone dingen met andere auto's zou kunnen doen.