Helmut Marko, al jaren adviseur van Red Bull Racing in de Formule 1, is lovend over de ontwikkeling van Max Verstappen sinds 2020. Volgens de Oostenrijker heeft Verstappen concurrent Lewis Hamilton op bepaalde gebied inmiddels ook 'geëvenaard of is hij zelfs beter geworden' dan de Brit.

In gesprek met Motorsport-total zegt Marko dat het niet per se de RB19 is die Verstappen zo dominant maakt. "Max zou in elke auto een klasse apart zijn. Afgezien van zijn naam valt de Max van 2020 niet te vergelijken met die van 2023. Hij heeft een enorme soevereiniteit opgebouwd." Marko denkt dan ook dat, in welke omstandigheden dan ook, Verstappen uit zou blinken. "In dat soort omstandigheden, zet hij zelfs een AlphaTauri of een Haas, wat een typische kwalificatie-auto is, op pole position. Hoe lang hij de motivatie zou hebben om in een AlphaTauri te vechten, is moeilijk te zeggen."

Marko over Hamilton

Marko heeft ook het gevoel dat Verstappen sinds het duel om de titel in 2021 zijn concurrent Hamilton heeft geëvenaard en zelfs beter is geworden. "Voor mij was Hamilton altijd de meester in het lezen van races, hoe hij zijn banden ook wist te managen. Dat heeft Max nu weten te evenaren, als hij al niet beter daarin is, aangezien hij een hogere basissnelheid heeft. Hij heeft een ongelofelijke groei doorgemaakt."

Toekomst Verstappen

Toch weet ook Marko maar al te goed dat Verstappen, die nog contract heeft tot eind 2028, niet het eeuwige leven heeft als racer. De Oostenrijker verwacht niet dat Verstappen het voorbeeld van Sebastian Vettel of Fernando Alonso gaat volgen en tot zijn veertigste of zelfs langer door zal gaan. "Max is anders. Er komt een dag dat hij zegt: Bedankt, dat was het dan." Verstappen heeft het onderwerp al vaak aangesneden, maar de Nederlander ziet voor nu meer dan genoeg reden om door te gaan. De huidige dominante auto en het hedendaagse tijdperk in F1 dat nog tot eind 2025 door zal gaan, zullen daar de voornaamste redenen voor zijn.