Brian Van Hinthum

Zondag 13 augustus 2023 17:34

Max Verstappen maakt op dit moment grote indruk met zijn dominantie in de Formule 1, al wil de buitenwacht vaak nog stellen dat zijn goede prestaties voornamelijk komen door zijn razendsnelle RB19. Helmut Marko slaat die kritieken in de wind en stelt dat Verstappen ook buitengewone dingen met andere auto's zou kunnen doen.

De zomerstop is gearriveerd en met nog tien races op de teller lijkt het meer de vraag wanneer Verstappen zijn derde titel op een rij gaat pakken dan de vraag wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar. De coureur uit Hasselt wist tien van de twaalf races op zijn conto bij te schrijven, terwijl teammaat Sergio Pérez de andere twee zeges te pakken wist te nemen. Hoewel het dus duidelijk is dat Verstappen volledig de baas is over de Mexicaan, zeggen toch een hoop fans dat de dominantie van Verstappen met name door de ijzersterke RB19 komt.

Artikel gaat verder onder video

Bijzondere omstandigheden

Net als in de tijd waarin Lewis Hamilton domineerde, is dat een van de veelgehoorde 'kritieken' die Verstappen op zijn dominantie krijgt. Marko denkt echter dat zijn pupil het ook in andere auto's zou kunnen doen en buitengewone dingen kan presteren als de omstandigheden meewerken. Daarbij refereert hij bijvoorbeeld naar de 'gekke omstandigheden' die er waren tijdens de kwalificatie van de laatste race van het seizoen, de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.

Pole met AlphaTauri of Haas

Tegenover Motorsport-Total.com maakt hij een opvallende claim. "Max zou in elke auto in een league op zichzelf rijden. Als de condities zo zijn, zou hij een AlphaTauri of een Haas op pole kunnen zetten. Het is lastig om te vertellen hoe lang hij motivatie zou houden om te vechten met een AlphaTauri. Max is namelijk anders. Er zou een dag komen waarop hij zegt: 'Bedankt, dit was het voor mij'", claimt de adviseur van Red Bull Racing.