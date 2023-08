Wolff wil uitzondering voor één team met budgetcap, 'FIA denkt aan DRS-verbod kwalificatie' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 augustus 2023 21:44

In de GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop in de Formule 1 is op dit moment in volle gang en de coureurs genieten op dit moment van hun welverdiende vakanties. Desalniettemin gaat de wereld van de koningsklasse nog altijd door hebben verschillende personen iets te zeggen. Toto Wolff heeft zich bijvoorbeeld uitgesproken over de budgetcap, terwijl de FIA hardop na lijkt te denken over een verbod op DRS-gebruik tijdens de kwalificaties.

Windsor sluit bewuste sabotage bij Pérez wederom uit: "Zeg dit niet om anti Pérez te zijn"

Vanuit het kamp van Sergio Pérez wordt er met man en macht gezocht naar een reden voor het grote verschil tussen de Mexicaan en zijn Nederlandse teamgenoot. Onlangs wees Arturo Elias Ayub naar Red Bull Racing, die zou Max Verstappen bevoordelen en Peter Windsor vindt dat een 'belachelijke' suggestie. Meer lezen? Klik hier!

Wolff vindt dat één Formule 1-team uitzondering van budgetcap verdient

Als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt dan zorgt de Formule 1 ervoor dat er een uitzondering voor het team van Williams komt, met betrekking tot de budgetcap. De Oostenrijker wijst naar de gebrekkige faciliteiten van de renstal uit Grove en ziet zonder ingrijpen van de sport geen mogelijkheid voor Williams om dat recht te zetten. Meer lezen? Klik hier!

'Formule 1 overweegt verbod op gebruik van DRS tijdens kwalificatie'

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport overweegt de Formule 1 om het drag reduction system (DRS) uit te schakelen tijdens de kwalificaties. Red Bull Racing heeft voorlopig het meest efficiënte ontwerp van het stukje techniek op de RB19 zitten en het lijkt een poging te zijn om het veld dichter bij elkaar te brengen. Meer lezen? Klik hier!

FIA slaat kritiek van Verstappen en Horner in de wind: "Ze moeten positie FIA begrijpen"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem begrijpt de angst van Christian Horner en Max Verstappen over de 2026-wagens, maar benadrukt dat de autobond niet over één nacht ijs is gegaan bij het opstellen van het nieuwe reglement. Ook wijst hij bij Motorsport-Total naar de handtekeningen die 18 maanden geleden al zijn gezet door de teams. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton voorspelt verschuivingen in het speelveld: "McLaren gaat heel sterk zijn"

Het team van Mercedes lijkt na een moeizaam begin van het seizoen stukje bij beetje wat meer snelheid in de W14 gevonden te hebben en de weg naar voren is ingezet. Lewis Hamilton voorspelt dat de tweede seizoenshelft qua pikorde een stuk anders eruit gaat zien dan in het eerste gedeelte van het seizoen. Meer lezen? Klik hier!