Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 augustus 2023 18:02

Het team van Mercedes lijkt na een moeizaam begin van het seizoen stukje bij beetje wat meer snelheid in de W14 gevonden te hebben en de weg naar voren is ingezet. Lewis Hamilton voorspelt dat de tweede seizoenshelft qua pikorde een stuk anders eruit gaat zien dan in het eerste gedeelte van het seizoen.

Hamilton lijkt samen met Mercedes steeds meer de weg naar voren te vinden in de Formule 1. De Zilverpijlen lijken aan de hand van gerichte updates langzaam maar zeker steeds meer grip op de W14 te krijgen en de Duitse formatie doet dan ook met enige regelmaat mee om de bovenste plekken. Voor Hamilton betekent het dat hij langzaam maar zeker dichtbij de top drie begint te komen. Op dit moment bezet hij met 148 punten de vierde plek in het wereldkampioenschap. Eén puntje minder dan Fernando Alonso.

Complimenten aan Mercedes

Na de ontwikkelingen gedurende de eerste seizoenshelft heeft Hamilton dan ook een aantal complimenten over voor zijn team. "Ik ben trots op iedereen. Er wordt hard gewerkt. We hebben grote sprongen gemaakt", citeert Motorsport.com de zevenvoudig wereldkampioen. "Onze grootste stap maakten we denk ik in Monaco. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt. We begrijpen nu beter waar we de auto moeten plaatsen. Hij is een stuk consistenter. We zijn een aantal keer op het podium gekomen en eindigen geregeld in de top-vijf. Dat is geweldig. Daarnaast zit het ook met de betrouwbaarheid wel snor. Er zijn veel goede dingen."

Andere rangorde

De Britse coureur denkt dat we na de zomerstop wel eens een hele andere pikorde in de Formule 1 kunnen gaan zien dan voor de vakantie. "Ik weet niet in hoeverre andere teams zich nog gaan ontwikkelen, maar er gaan nog verschuivingen plaatsvinden. Ik heb geen idee wat er met Aston aan de hand is. Zij hebben duidelijk een stap teruggedaan", concludeert hij over de concurrent. "Ik weet wel dat McLaren heel sterk gaat zijn in de tweede fase van het seizoen. Ferrari en wij zitten dicht bij elkaar, maar het hangt af van het circuit hoe die volgorde is. Ik hoop uiteraard dat wij iets beter gaan zijn."