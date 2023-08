Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 10:37 - Laatste update: 10:46

Als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt dan zorgt de Formule 1 ervoor dat er een uitzondering voor het team van Williams komt, met betrekking tot de budgetcap. De Oostenrijker wijst naar de gebrekkige faciliteiten van de renstal uit Grove en ziet zonder ingrijpen van de sport geen mogelijkheid voor Williams om dat recht te zetten.

Vanaf 2023 is de voormalig rechterhand van Wolff aan het roer bij Williams in de persoon van James Vowles. Met het kostenplafond is er al gezorgd voor een gelijkwaardiger speeldveld. Zo mogen topteams niet meer geld uitgeven dan de kleinere renstallen. Toch zijn er nog onderlinge verschillen, die juist door de budgetcap, niet kunnen worden weggewerkt. Williams heeft de afgelopen jaren de slag gemist en werkt nog altijd met verouderde apparatuur. Binnen de budgetcap is er maar weinig mogelijk om dat te updaten en Wolff vindt dat de sport daarom een uitzondering moet maken voor het iconische team.

Infrastructuur ondermaats

Vowles, de teambaas en voormalig bondgenoot van Wolff bij Mercedes, heeft al voorgesteld om bepaalde subsidies te geven aan teams die hun faciliteiten flink willen upgraden. "De reden waarom de Capex-discussie (kostenplafond) naar voren kwam, is omdat Williams vertelden dat hun infrastructuur ondermaats is en dat ze niet in staat zouden zijn om de achterstand in te halen. Dan gaat het om triviale dingen zoals machine-uitrusting en tot aan de technische dingen zoals simulatoren. Dat was het uitgangspunt van alle discussies", zo vertelt Wolff bij Motorsport.com.

Budgetcap niet aanpassen, uitzondering voor Williams

Volgens Wolff waren er teams die er zelf ook wel van wilden profiteren. "Toen, als gevolg daarvan, sprongen sommige teams op die bandwagon om te zeggen dat ze eigenlijk wel iets meer dan alleen die verhoging van de budgetcap wilden. En dat aantal ging omhoog van 50 miljoen dollar naar 60 miljoen dollar, 70 miljoen dollar, 90 miljoen dollar en plotseling was het alsof we vrij spel hadden en was de gedachten om de gehele budgetcap aan te passen. Er is geen reden om dat te doen", zo geeft Wolff een inkijkje in de vergadering. De budgetcap aanpassen, dat hoeft van hem niet. Wel zet hij in op een uitzondering voor Williams. "Ik denk dat er één team is dat we anders moeten behandelen dan alle andere."