Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 11:12 - Laatste update: 11:17

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport overweegt de Formule 1 om het drag reduction system (DRS) uit te schakelen tijdens de kwalificaties. Red Bull Racing heeft voorlopig het meest efficiënte ontwerp van het stukje techniek op de RB19 zitten en het lijkt een poging te zijn om het veld dichter bij elkaar te brengen.

De competitiviteit van de sport lijkt in 2023 een nieuwe kant op te gaan. Zo worden er altijd wel ideeën geopperd om het dominantste team af te stoppen. In dit geval gaat het om Red Bull Racing die het DRS-systeem beter weet te benutten dan andere renstallen. Tijdens de Sprint Shootout in België was te zien dat de onderlinge verschillen zonder het DRS-systeem, enorm klein waren. Zo verzekerde Oscar Piastri zichzelf van de tweede startplek voor de Sprintrace en dat deed hij op slechts elf duizendsten van de tijd van de nummer één, Max Verstappen.

Efficiëntie DRS-systeem

Het Duitse medium heeft bronnen die aangeven dat de Formule 1 overweegt om het DRS-systeem te verbieden tijdens de kwalificaties. In beginsel is het stukje techniek geïntroduceerd om inhaalmanoeuvres tijdens de race te bevorderen. Daarnaast heeft het meest dominante team, Red Bull Racing, ook nog eens het efficiëntste DRS-systeem. Tijdens de Belgische Grand Prix was Red Bull in staat om met de DRS geopend een topsnelheid van 340,8 km/u te halen. Ferrari wist 337,3 km/u te behalen en McLaren kwam slechts tot 326,9 km/u.

Grotere achtervleugel werkt niet

McLaren reisde naar België af met een grotere achtervleugel dan normaal. Het idee was dat een grotere achtervleugel ook een groter effect zou hebben op de winst die het kan pakken met het openen van het DRS-systeem. McLaren en Mercedes zouden volgens dat principe het meest moeten profiteren, maar dat bleek achteraf vies tegen te vallen. George Russell wist de grootste winst te pakken. Zo was hij met de DRS open zo'n 25 km/u sneller dan met de klep dicht. Toch wist hij slechts een topsnelheid van 327,5 km/u te bereiken en dat staat in schril contrast met de topsnelheid van de RB19.