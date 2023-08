Remy Ramjiawan

FIA-president Mohammed Ben Sulayem begrijpt de angst van Christian Horner en Max Verstappen over de 2026-wagens, maar benadrukt dat de autobond niet over één nacht ijs is gegaan bij het opstellen van het nieuwe reglement. Ook wijst hij bij Motorsport-Total naar de handtekeningen die 18 maanden geleden al zijn gezet door de teams.

Red Bull Racing heeft zich de afgelopen tijd geuit over het reglement dat vanaf 2026 moet gaan gelden binnen de Formule 1. Horner verwees naar 'Frankenstein-auto's' en doelde daarmee op bolides die in zijn ogen niet thuishoren in de Formule 1. De nieuwe wagens zouden zo'n dertig kilo zwaarder zijn en Verstappen moest tijdens de simulaties op het rechte stuk in Monza het gas loslaten, om op die manier weer vermogen te hebben. De verhouding van vijftig procent vermogen uit de batterij en vijftig procent vermogen uit de verbrandingsmotor moet daarom worden aangepast, volgens het Oostenrijkse team.

Akkoord is al gegeven

De voorzitter van de internationale autobond begrijpt de positie van de formatie uit Milton Keynes, maar wijst ook naar de handtekening die al zijn gezet. "Ik begrijp zelfs hun positie. Maar ze moeten ook de positie van de FIA ​​begrijpen. We willen de autosport duurzaam maken, en de enige manier om de autosport duurzaam te maken is met meer OEM's dan fabrikanten van power units en teams. De nieuwe regelgeving is de reden waarom nieuwe OEM's erbij betrokken raken, zoals bijvoorbeeld Audi", zo vertelt hij. Daarnaast wijst hij naar de plicht van Red Bull: "We hebben 18 maanden overlegd, maar uiteindelijk heeft iedereen getekend."

FIA gaat niet over één nacht ijs

Uiteindelijk probeert elk team een slaatje te slaan uit het nieuwe reglement, maar Ben Sulayem kijkt naar het grotere plaatje. "Uiteindelijk is dat zijn mening. Ik respecteer wat Christian zegt. Maar voor mij is het belangrijker: wat is goed voor de meeste teams? Wat is goed voor de sport als geheel?" Specifiek over de angst met het gewicht legt hij uit dat de FIA er goed over heeft nagedacht. "Misschien zijn we iets te optimistisch. Maar we mikken op een reductie van 80 procent dat uit lichtere auto’s moet komen, uit de verbrandingsmotor, uit de accu, uit aerodynamica, uit minder benzine. Alles bij elkaar maakt het verschil. Als we slechts op één gebied nalatig worden, zullen we het doel niet bereiken", aldus de president van de internationale autobond.