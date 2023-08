Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 09:22 - Laatste update: 09:40

Vanuit het kamp van Sergio Pérez wordt er met man en macht gezocht naar een reden voor het grote verschil tussen de Mexicaan en zijn Nederlandse teamgenoot. Onlangs wees Arturo Elias Ayub naar Red Bull Racing, die zou Max Verstappen bevoordelen en Peter Windsor vindt dat een 'belachelijke' suggestie.

Ayub, de schoonzoon van de Mexicaanse miljardair en Pérez-sponsor Carlos Slim, beweert dat de auto van Verstappen duidelijk sneller is dan die van Pérez en dat er dus sprake is van sabotage. Daarbij worden de kwaliteiten van de coureurs buiten beschouwing gelaten en volgens Windsor, die in het verleden bij een aantal teams heeft gewerkt, ligt daar nu precies het verschil. In zijn nieuwste podcast gaat Windsor in de verschillende rijstijlen en hoopt hij vanuit Mexico graag te horen hoe Pérez nu precies wordt achtergesteld. In de ogen van Windsor is het grootste zorgenkindje namelijk de rijstijl van Checo, die is simpelweg langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Sabotage

"Het is een belachelijk idee. Ik heb voor verschillende Formule 1-teams gewerkt en ik kan met volle zekerheid zeggen dat er geen mogelijkheid in de wereld bestaat, dat een Formule 1-team opzettelijk, één van auto's qua prestatie zou achterstellen", zo maakt Windsor direct gehakt van de beschuldigingen. Vervolgens vergelijkt de Engelsman de twee rijstijlen van de coureurs en komt hij simpelweg tot de conclusie dat de Nederlander een snellere manier van racen erop nahoudt. Verstappen excelleert in een auto die iets meer overstuur heeft, waardoor het insturen voor bochten, nauwkeuriger is. Zo'n afstelling is echter niet voor iedereen weggelegd, want het gros van het veld heeft juist liever een auto die iets meer onderstuur heeft. Dat resulteert in een stabiele wagen in de bochten, maar is uiteindelijk wel langzamer.

"Ik zeg dit niet om anti Sergio te zijn. Dit laat vooral zien hoe goed Max Verstappen is. Pérez is namelijk een hele goede racecoureur en dan zie je eigenlijk hoe anders Max is. Het is eigenlijk buitengewoon wat hij met een auto kan doen, in vergelijking met Pérez."

Pérez is de maatstaf

"De reden dat ik hierover doorga, is omdat Pérez degene is waarmee we Verstappen kunnen meten. Ze zitten nu eenmaal in hetzelfde team en ze hebben dezelfde auto tot hun beschikking", zo wijst hij naar Checo als maatstaf. Vanuit Mexico wordt er met een beschuldigende vinger gewezen en Windsor wil graag die discussie aangaan. "Om terug te komen bij Ayub. De vraag die overblijft, is dat als hij echt gelooft dat Pérez even snel is als Verstappen, ondanks al die verschillen in rijstijl en dat het dus aan de auto moet liggen. Dan hoor ik graag van hem hoe Pérez even snel als verstappen kan zijn, als hij op deze manier rijdt."