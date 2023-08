'Sainz tekent voorcontract bij Audi voor 2025', Wolff maakt klapper met mountainbike | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 6 augustus 2023 21:45

In denemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is op dit moment in volle gang in de Formule 1 en de meeste teams en coureurs zijn dus uitgevlogen voor een paar welverdiende weken rust. Tenminste, voor de meeste mensen dan. Toto Wolff had zijn zomervakantie wellicht wat beter wensen te beginnen. Hij maakt namelijk een klapper met zijn mountainbike, waardoor de Mercedes-baas op dit moment met zijn linkerarm in het gips door het leven moet. Daarnaast was er opvallend nieuws rondom Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc legt rijstijlen Verstappen en Hamilton naast elkaar: "Hou van zijn aanpak"

Hoewel Charles Leclerc zelf natuurlijk ook graag wil meedingen naar de wereldtitels, kan hij toch wel genieten van de rijstijl van Max Verstappen. In gesprek met Corriere della Sera vergelijkt de Monegask de rijstijl van de tweevoudig kampioen met die van Lewis Hamilton. Meer lezen? Klik hier!

Waché geeft opheldering over RB19: "Er zit geen magie in ons DRS-systeem"

Volgens technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing heeft het Oostenrijkse team met het DRS-systeem op de RB19 geen magisch trucje gebruikt. Veel concurrenten vermoeden dat Red Bull veel winst haalt uit het DRS-systeem, maar volgens Waché ligt de effectiviteit van de auto meer in het concept. Meer lezen? Klik hier!

'Sainz heeft voorcontract bij Audi getekend om in 2025 aan de slag te gaan'

Het gaat er toch alleszins op lijken dat Carlos Sainz met zijn laatste paar seizoenen bij Ferrari bezig is. Het toekomstige team van Audi zou aan de diensten van de Spanjaard trekken en volgens Auto Action reports heeft de enkelvoudig racewinnaar al een voorcontract ondertekend. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing parkeert vrachtwagens in Beverwijk in afwachting van Dutch Grand Prix

Eind augustus staat de Grand Prix van Nederland op het programma en Red Bull Racing heeft haar vrachtwagens gepositioneerd in Beverwijk, zo weet het Noordhollandse Dagblad te melden. Voordat het spektakel losbarst is het nog wel even tijd voor de zomerstop en na de race in Spa-Francorchamps heeft het Oostenrijkse team haar vrachtwagens in Beverwijk geparkeerd. Meer lezen? Klik hier!

Linkerarm Wolff in het gips na smak van mountainbike tijdens zomerstop

De zomerstop is voor Mercedes-teambaas Toto Wolff niet lekker begonnen. De Oostenrijker heeft een blessure aan zijn arm opgelopen tijdens de eerste week van zijn vakantie, zo laat Susie Wolff op Instagram weten. De familie Wolff is net als de rest van de Formule 1 op vakantie gegaan tijdens de zomerstop van de koningsklasse. De Oostenrijker wilde tijdens zijn vakantie allerlei sportactiviteiten uitoefenen, maar tijdens het mountainbiken ging het mis. De linkerarm van de teambaas van Mercedes zit daarom in het gips, maar verder is de Oostenrijker ongedeerd gebleven. Meer lezen? Klik hier!