Remy Ramjiawan

Zondag 6 augustus 2023 11:25 - Laatste update: 11:26

Volgens technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing heeft het Oostenrijkse team met het DRS-systeem op de RB19 geen magisch trucje gebruikt. Veel concurrenten vermoeden dat Red Bull veel winst haalt uit het DRS-systeem, maar volgens Waché ligt de effectiviteit van de auto meer in het concept.

Ook in 2023 maakt Red Bull Racing de dienst uit binnen de Formule 1. Met de RB19 heeft het team weer een wagen geproduceerd, waar de concurrentie zich voorlopig op stuk bijt. Ook tijdens de kwalificatie in België bleek het systeem een voordeel op te leveren op de rechte stukken. Verstappen kon namelijk een gat van acht tiende slaan en dat zou hebben gelegen aan de DRS. Op zaterdag, tijdens de Sprint Shootout, was het gat met nummer twee - Oscar Piastri - slechts elf duizendsten en het DRS-systeem mocht toen niet worden gebruikt.

Geen magie

Hoewel het DRS-systeem dus een duidelijk voordeel biedt bij Red Bull, legt Waché uit dat dit meer te maken heeft met het concept van de auto, dan met het systeem zelf. "Er zit geen magie in ons DRS. Het opent zelfs niet meer dan andere teams. De effectiviteit ligt gewoon aan het concept van onze auto. Als onze vleugel gesloten is, hebben we niet te veel luchtweerstand en als de coureur hem opent, heeft hij veel meer snelheid. Onze kracht is puur aerodynamisch", zo vertelt de Fransman bij L'Equipe.

Optimalisatie

Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2022 zorgde het DRS-systeem problemen bij Verstappen. Aangezien het reglement maar weinig aanpassingen toestaat aan het stukje techniek, werd er gewezen in de richting van een mogelijk trucje. "Onze problemen vorig jaar waren mechanisch, met name bij de arm die de opening regelt", zo geeft hij daarover opheldering. Waché heeft een grotere opening van het DRS-systeem overwogen op de RB19, maar voorzag ook direct problemen. "Op de RB19 zou een grotere DRS geen zin hebben, omdat het de aerodynamische weerstand zou verhogen. Optimalisatie moet gebeuren via de onderkant van de auto, die geen weerstand mag ondervinden met een geopende DRS", aldus Waché die een inkijkje geeft in het proces.