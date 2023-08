Remy Ramjiawan

Zondag 6 augustus 2023 10:01 - Laatste update: 10:01

Hoewel Charles Leclerc zelf natuurlijk ook graag wil meedingen naar de wereldtitels, kan hij toch wel genieten van de rijstijl van Max Verstappen. In gesprek met Corriere della Sera vergelijkt de Monegask de rijstijl van de tweevoudig kampioen met die van Lewis Hamilton.

Leclerc en Verstappen zijn geen onbekenden van elkaar. Zo is het duo elkaar geregeld tegengekomen tijdens de juniorenklassen en daar ging het er niet altijd even vriendelijk aan toe. Aan het begin van 2022 leek het erop of we een titelstrijd kregen tussen de beide mannen, maar Ferrari moest halverwege het jaar de strijd staken vanwege de vele fouten en technische problemen. Hamilton en Verstappen kennen elkaar ook goed en dat heeft alles te maken met de intense strijd om het kampioenschap in 2021.

Artikel gaat verder onder video

Rijstijlen

Leclerc heeft met Verstappen en Hamilton gevochten om overwinningen en legt de twee rijstijlen naast elkaar. "Beiden hebben totaal verschillende rijstijlen. Max gaat altijd tot het uiterste van de regelgeving, ik hou van zijn aanpak. Hij is agressief en levert spectaculaire gevechten. Lewis daarentegen is erg slim", zo wijst hij naar de verschillen. "Bijvoorbeeld in de manier waarop de auto door een bocht wordt gepositioneerd. Hij is minder agressief, maar denkt meer na. Als hij je niet op één punt inhaalt, is dat omdat hij een ander, gemakkelijkere plek bedenkt om aan te vallen", zo ziet een doordachte Hamilton. Hoewel Verstappen in 2023 erg dominantie is, ziet Leclerc wel een kans om de Nederlander te verslaan. "Hij kan verslagen worden, dat hebben we al gedaan. Het is aan ons om de mouwen op te stropen om hem en Red Bull terug te pakken."

Die strijd tegen Red Bull zal Leclerc overigens nog steeds in het Ferrari-rood blijven voeren. De afgelopen maanden waren er geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes, maar Leclerc geeft openheid van zaken. "Het betekent zeker dat ik mijn werk goed doe", zo vertelt hij over de geruchten. Toch wil hij nog de titels met Ferrari winnen. "Maar deze geruchten laten me onverschillig, want ik weet wat ik wil. Maar ik weet nog steeds niet wat Ferrari van me wil. De contractbesprekingen zijn nog niet begonnen, maar voor mij is alles duidelijk. Ik hou van Ferrari en ik wil hier winnen", aldus de 25-jarige Leclerc.