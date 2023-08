Remy Ramjiawan

Zondag 6 augustus 2023 15:08 - Laatste update: 15:30

De zomerstop is voor Mercedes-teambaas Toto Wolff niet lekker begonnen. De Oostenrijker heeft een blessure aan zijn arm opgelopen tijdens de eerste week van zijn vakantie, zo laat Susie Wolff op Instagram weten.

De familie Wolff is net als de rest van de Formule 1 op vakantie gegaan tijdens de zomerstop van de koningsklasse. De Oostenrijker wilde tijdens zijn vakantie allerlei sportactiviteiten uitoefenen, maar tijdens het mountainbiken ging het mis. De linkerarm van de teambaas van Mercedes zit daarom in het gips, maar verder is de Oostenrijker ongedeerd gebleven.

Artikel gaat verder onder video

Blessure

Het onderschrift bij Wolffs bericht op sociale media luidde simpelweg: "Actievolle start van de zomervakantie. De laatste foto laat zien hoe het downhill mountainbiken eindigde voor Toto." Op de laatste foto is de Mercedes-man te zien met zijn zoon, terwijl zijn linkerarm in het gips zit. Het suggereert botbreuken als gevolg van een val van zijn mountainbike. Afgezien daarvan leek de teambaas niets te mankeren en dus lijkt hij gewoon eind deze maand naar Zandvoort af te reizen voor de Grand Prix van Nederland.