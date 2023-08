Remy Ramjiawan

Zondag 6 augustus 2023 12:51 - Laatste update: 16:05

Het gaat er toch alleszins op lijken dat Carlos Sainz met zijn laatste paar seizoenen bij Ferrari bezig is. Het toekomstige team van Audi zou aan de diensten van de Spanjaard trekken en volgens Auto Action reports heeft de enkelvoudig racewinnaar al een voorcontract ondertekend.

Het einde van de contractperiodes van de Ferrari-coureurs komen in zicht. Charles Leclerc en Sainz hebben allebei een verbintenis tot en met 2024 op zak bij het team uit Maranello. Voor Leclerc zou er een contractverlening klaarliggen en de Monegask heeft volgens diverse Italiaanse bronnen al een krabbel gezet onder een verlenging. De wegen tussen Sainz en Ferrari lijken te scheiden na 2024, want de Spanjaard is al diverse keren gelinkt aan het toekomstige team van Audi. Sainz senior heeft namelijk banden met het merk en dus is een transfer geen ondenkbare optie.

Contract voor Ferrari geen prioriteit, voor Sainz wel

Hoewel Frédéric Vasseur als teambaas van Ferrari heeft aangegeven dat de contracten van de rijders op dit moment geen prioriteit zijn voor Ferrari, lijkt Sainz wel bezig te zijn met zijn overeenkomst. De Spanjaard gaf in België namelijk aan dat hij wel graag weet wat hem in de komende jaren te wachten staat. "Het doel is om zonder zorgen het kampioenschap van 2024 in te gaan en mijn contract voor de toekomst is al getekend en bezegeld. Want dat neemt de afleiding weg die er altijd is om te onderhandelen over een nieuw contract, terwijl je je volledig moet concentreren op wat je doet op de baan en op het werk dat je moet doen met het team waar je nu bij zit. Dat is de enige manier om vooruitgang te boeken", zo vertelde de Ferrari-coureur.

Interesse vanuit Audi

Hoewel Sainz nog onder contract staat bij Ferrari, is de link met Audi al wel een aantal keren gelegd. Het Duitse merk heeft op dit moment een minderheidsbelang in Sauber, maar zal dat in de komende jaren uitbreiden. Volgens bronnen bij Auto Action zouden de twee partijen al een voorcontract hebben ondertekend. Wel laat het medium hierbij optekenen dat dit zeker geen bindende overeenkomst is. Daarbij benadrukt het dat teams in het verleden meerdere coureurs een voorcontract hebben laten tekenen, om simpelweg opties voor de toekomst houden.