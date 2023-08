Hamilton 'over zijn nek' door idee Wolff, Hülkenberg bij Red Bull gespot in België | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 2 augustus 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is na de Grand Prix van België van afgelopen weekend in volle gang, maar de wereld van de Formule 1 staat kort na het ingaan van de onderbreking zeker nog niet stil. Op Sky Sports vraagt men zich onder meer af of er wat speelt tussen Nico Hülkenberg en Red Bull Racing, daar de Duitser door presentatrice Natalie Pinkham meermaals in de Red Bull-garage werd gespot tijdens de Grand Prix van België. Toto Wolff deelt daarnaast een vrij opmerkelijke anekdote over Lewis Hamilton.

Albon deed interessante ontdekking in België: 'Op slicks meer grip toen het begon te regenen'

Alexander Albon stond voor een uitdaging tijdens de Grand Prix van België. Zijn Williams stond namelijk in de low-downforce-configuratie. Ideaal in sector 1 en 3 op Circuit de Spa-Francorchamps, maar een nachtmerrie in sector 2. Hij deed tijdens de wedstrijd afgelopen zondag een interessante ontdekking: hij ging op zijn droogweerbanden sneller, toen het even begon te regenen halverwege de race.

Hülkenberg tijdens Belgische GP gespot bij Red Bull: "Wat gebeurt er daar?"

Tijdens het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps zag Sky Sport F1-presentatrice Natalie Pinkham, Nico Hülkenberg een aantal keren richting de pitbox van Red Bull Racing lopen en gezien de complimenten van Helmut Marko aan het adres van de Duitser, vroeg Pinkman zich af of er misschien meer speelt.

McLaren gaat rondtoeren door Nederland in aanloop naar Dutch Grand Prix

Het team van Lando Norris en Oscar Piastri zal in aanloop naar de Grand Prix van Nederland rondtouren door ons kikkerlandje. McLaren wil de Nederlandse Formule 1-fans opwarmen door de ultieme McLaren-ervaring te geven in Maastricht, Leeuwarden, Eindhoven en Utrecht. Simracers kunnen ook hun hart ophalen, want zij krijgen de kans om hun kunsten te laten zien in de simulator van McLaren.

Wolff over contract Hamilton: "Geen gesprekken over ambassadeursrol na carrière"

Toto Wolff heeft aangegeven dat hij en Mercedes het tijdens de gesprekken met Lewis Hamilton over het verlengen van zijn contract niet hebben over hoe de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen eruit gaat zien nadat de Brit met pensioen is gegaan. ""We hebben het niet over een ambassadeursrol na zijn pensionering, en dat maakt ook geen deel uit van de contractonderhandelingen."

Wolff vertelt bijzondere Hamilton-anekdote: "Daardoor zou ik moeten kotsen!"

Lewis Hamilton en Toto Wolff zijn inmiddels al jarenlang verwikkeld in een werkrelatie en in al die jaren komt het tweetal ook zo nu en dan de nodige verschillen tegen. De Oostenrijkse teambaas heeft een grappige anekdote uit de doeken gedaan, waarbij zijn coureur 'bijna over zijn nek ging' na een idee van de Mercedes-voorman.