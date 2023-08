Remy Ramjiawan

Woensdag 2 augustus 2023 13:18 - Laatste update: 14:35

Het team van Lando Norris en Oscar Piastri zal in aanloop naar de Grand Prix van Nederland rondtouren door ons kikkerlandje. McLaren wil de Nederlandse Formule 1-fans opwarmen door de ultieme McLaren-ervaring te geven in Maastricht, Leeuwarden, Eindhoven en Utrecht. Simracers kunnen ook hun hart ophalen, want zij krijgen de kans om hun kunsten te laten zien in de simulator van McLaren.

De Dutch Grand Prix is de volgende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De race keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender, nadat het afwezig was geweest voor zo'n 35 jaar. Max Verstappen heeft de eerste twee edities weten te winnen en lijkt met de huidige RB19 weer de topfavoriet te worden voor de editie van 2023. Het duurt nog even voordat het Grand Prix-weekend van start gaat, maar McLaren zit tijdens de zomerstop niet stil.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix-ervaring

Het team uit Woking wil een zogeheten Grand Prix-ervaring bieden. McLaren wil daarmee in contact te komen met de Nederlandse Formule 1-fan. Dat gaat het team doen door VR Pitstop-games aan te bieden, maar ook zal het simulatoren meenemen, zodat de fans zich echte Formule 1-coureurs kunnen voelen. De tour start op 5 augustus in Maastricht en zal op 12 en 13 augustus in Leeuwarden te vinden zijn. Op 18 en 19 augustus kunnen fans uit Noord-Brabant hun borst natmaken, want dan is het spektakel in Eindhoven te vinden. Vervolgens sluit McLaren het feestje af in Utrecht, want daar zal het team op 24 en 25 augustus bivakkeren.

Simracen toegankelijk maken

Directeur Licenties & Digitale Producten van McLaren Racing, Lindsey Eckhouse: "Fans staan centraal in alles wat we doen. We zoeken altijd naar mogelijkheden om mensen dichter bij ons team te brengen en hen nieuwe manieren te geven om verbinding te maken met McLaren. Simracen is een spannende en toegankelijke manier om aan het racen te gaan, en deze tour geeft fans door heel Nederland de mogelijkheid om hun vaardigheden uit te proberen."

Klik hier voor meer informatie over het evenement.