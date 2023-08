Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton en Toto Wolff zijn inmiddels al jarenlang verwikkeld in een werkrelatie en in al die jaren komt het tweetal ook zo nu en dan de nodige verschillen tegen. De Oostenrijkse teambaas heeft een grappige anekdote uit de doeken gedaan, waarbij zijn coureur 'bijna over zijn nek ging' na een idee van de Mercedes-voorman.

Hamilton en Wolff werken nu inmiddels alweer geruime tijd met elkaar. De inmiddels zevenvoudig wereldkampioen kwam in 2013 over naar het team van de Oostenrijker en dus rijdt hij inmiddels alweer tien jaar voor de Duitse formatie. De samenwerking leverde in ieder geval een hoop moois op. Hamilton wist onder leiding van Wolff zes wereldtitels op zijn naam bij te schrijven en in combinatie met Nico Rosberg en Valtteri Bottas wist hij acht keer de constructeurstitel binnen te slepen in dienst van de Zilverpijlen.

AC/DC

Desondanks zijn Hamilton en Wolff het niet altijd over alles eens geweest. De teambaas deelt een grappige anekdote over een idee van een aantal jaar geleden, waarbij Wolff voorstelde om voorafgaand aan een racesessie het nummer Thunderstruck van AC/DC te spelen om de monteurs en coureurs in de juiste modus voor de sessie te brengen. "Ik denk dat we op zich een redelijk gelijke muzieksmaak hebben", opent Wolff het verhaal nog tegenover de BBC.

Hamilton zou kotsen

Hij vervolgt: "Natuurlijk is hij wel een stuk verfijnder dan ik. Jaren geleden zei ik tegen hem: 'Wat zou je ervan vinden als we Thunderstruck van AC/DC in de garage zouden afspelen voordat we naar buiten gaan met de auto's, zodat alle engineers ernaar luisteren?' Toen zei hij: 'Daardoor zou ik moeten kotsen!'", besluit Wolff de anekdote. Ondertussen gaan de gesprekken tussen Hamilton en Mercedes over een nieuw contract nog altijd door. Witte rook is er nog niet gesignaleerd.