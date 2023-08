Lars Leeftink

Toto Wolff heeft aangegeven dat hij en Mercedes het tijdens de gesprekken met Lewis Hamilton over het verlengen van zijn contract niet hebben over hoe de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen eruit gaat zien nadat de Brit met pensioen is gegaan.

Zoals inmiddels alom bekend loopt het contract van Hamilton bij Mercedes eind 2023 af. Mede hierdoor is de hele Formule 1-wereld eigenlijk al vanaf de testdagen in Bahrein bezig met de toekomst van de Brit. Er waren geruchten over een overstap naar Ferrari en een mogelijk pensioen, maar zowel Hamilton als Wolff hebben al meerdere keren aangegeven dat er een nieuw contract gaat komen. Toch zijn er nu ook geruchten opgedoken over waarom de besprekingen zo lang zouden duren, wat te maken zou hebben met de toekomst van Hamilton na zijn pensioen. Wolff heeft hier korte metten mee gemaakt.

Wolff over toekomst Hamilton

In gesprek met Autosport zegt Wolf, al bijna tien jaar teambaas van Hamilton bij Mercedes, dat een mogelijke ambassadeursrol geen onderdeel is van de onderhandelingen en het niet de reden is dat de gesprekken zo lang duren. Sterker nog: het gaat helemaal niet over de toekomst van Hamilton na de Formule 1. "We hebben het niet over een ambassadeursrol na zijn pensionering, en dat maakt ook geen deel uit van de contractonderhandelingen. Ik denk dat hij [Hamilton] nog vele jaren te gaan heeft als coureur binnen dit team en daarom gaat het alleen om het opschonen van dingen in het contract.'

Onzekerheid

Omdat de onderhandelingen inmiddels al een tijdje duren en Hamilton nog steeds niet getekend heeft, blijven ook de geruchten omtrent een vertrek van Hamilton naar een ander team constant tevoorschijn komen. Volgens Wolff begrijpelijk, maar de Oostenrijker weer zeker dat het binnen nu en een paar weken goed gaat komen. "Ik weet dat het er een beetje onzeker uitziet dat dit nog niet gedaan en voltrokken is. Maar het gaat gewoon om triviale dingen die gewoon in contracten duidelijk moeten worden."