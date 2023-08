Lars Leeftink & Jan Bolscher

George Russell eindigde zesde tijdens de Formule 1 Grand Prix van België, maar de Brit van Mercedes was vooral blij met zijn sprintrace. Daarin werd hij achtste, maar was hij wel van mening dat hij 'de snelste auto na Max Verstappen' had.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Russell terug op zijn beslissing tijdens de sprintrace in België om niet direct, maar na de eerste ronde naar binnen te gaan om de wets in te ruilen voor intermediates. "Ik neem de positieve dingen mee. Ik had denk ik na Max de snelste auto. Het was verder mijn beslissing om de pits in te gaan een rondje na de herstart, wat niet de juiste beslissing bleek te zijn. Ik verloor daardoor drie plekken. Maar om terug te komen tot P8, terwijl P5 mogelijk was geweest als we nog twee rondjes extra hadden gehad, maakte mij optimistisch voor zondag."

Strategie bij de start

Was er twijfel bij Russell over of hij meteen of na het eerste rondje naar binnen moest komen voor intemediates? "We hebben erover gepraat, maar ik koos voor een ronde later voor het geval er een safety car kwam. Ik dacht dat het een beetje chaos zou zijn in de pitstraat. Onder de omstandigheden hebben we het goed afgehandeld. Het is lastig, maar nog steeds erg gevaarlijk. Je gaat driehonderd kilometer per uur op het rechte stuk en je kunt nog geen vijftig meter verderop zien. Ik weet niet waarom dit zo is en het lijkt wel extreem te zijn op dit circuit. Ik weet niet of het aan de humiditeit ligt of aan de wind, maar de spray gaat maar niet weg. Het lijkt wel alsof je door een wolk rijdt."

Russell was echter niet blij met het feit dat er lang achter de safety car werd gereden bij de start van de sprintrace. "Ik denk dat de vier rondjes achter de safety car niet echt geholpen hebben. Dit was ook zo in Japan, toen we veel rondjes achter de safety car deden en het de baan niet echt beter maakte. Misschien is de oplossing voor de toekomst om twee of drie rondjes op volle snelheid te doen en daarna de safety car naar buiten te brengen en het te neutraliseren, want nadat wij een paar rondjes gereden hadden was het een stuk beter."