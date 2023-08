Remy Ramjiawan

Woensdag 2 augustus 2023 11:12 - Laatste update: 11:22

Tijdens het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps zag Sky Sport F1-presentatrice Natalie Pinkham, Nico Hülkenberg een aantal keren richting de pitbox van Red Bull Racing lopen en gezien de complimenten van Helmut Marko aan het adres van de Duitser, vroeg Pinkman zich af of er misschien meer speelt.

Hoewel Marko gecharmeerd is van Sergio Pérez op de zondagen, moet het tijdens de kwalificaties nog wel een tandje beter. De adviseur van het Oostenrijkse team liet zich eerder al bij Motorsport-Total complimenteus uit over The Hulk. Die presteert juist wel tijdens de kwalificaties en Marko wees hem al aan als perfecte teamgenoot. "De twee zouden de perfecte combinatie zijn voor kwalificatie en races", zo wees hij naar een samensmelting van Hülkenberg en Pérez. Toch sloot hij directe een overstap uit, want Pérez staat voorlopig nog op de tweede plek in het klassement.

'Wat gebeurt er daar?'

Pinkman heeft de Duitser een aantal keren naar de pitbox van Red Bull zien lopen en in de F1 Nation-podcast vraagt ze zich af of er meer aan de hand is. "Het is interessant dat Nico Hülkenberg gewoon langs ons liep om naar Red Bull te gaan. Wat is daar aan de hand?" Voordat het gespeculeer losbarst geeft Telegraaf-journalist Erik van Haren echter al meer duidelijkheid. "Ik denk dat hij een heel goede band heeft met het Verstappen-kamp, en ik denk dat Max hier is met zijn privéjet en Nico woont in Monaco, misschien is dat de reden dat hij hier is", zo verwijst hij elke mogelijke overstap van de Duitser naar Red Bull naar het rijk der fabelen.

24 uur van Le Mans

Verstappen en Hülkenberg kunnen het echter goed met elkaar vinden en zouden in de toekomst wellicht wel teamgenoten kunnen worden, zo stelt Van Haren: "Nico en Max, ze kunnen goed met elkaar opschieten, ik denk dat als ze geen teamgenoten worden in de Formule 1, je niet verbaasd hoeft te zijn als ze misschien over een paar jaar samen naar de 24 uur van Le Mans gaan."