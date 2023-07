Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag veroverde Max Verstappen P1 tijdens de kwalificatie in België, maar moest hij deze dankzij een gridstraf afstaan aan Charles Leclerc. Verder kreeg ook Kevin Magnussen een gridstraf, had Verstappen tijdens Q2 een aanvaring met zijn engineer en ging Verstappen in op de terugkeer van Daniel Ricciardo in de Formule 1. Dit is de GPFans Recap van 28 juli.

Verstappen klokt snelste tijd in kwalificatie, maar Leclerc zondag op pole

De vrijdag bleek een chaotische dag in België te worden. Na een vrije training die vanwege de regen het aantal auto's op de baan limiteerde, bleek de kwalificatie droog te zijn. Charles Leclerc pakte pole position dankzij de gridstraf van Max Verstappen, die veel sneller was dan iedereen. Het gat naar de rest van het veld was voor Verstappen 0.8 seconden. De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

FIA geeft Magnussen drie plaatsen gridstraf, geen straf voor Hamilton en Albon

De FIA moest vrijdag een beslissing nemen over een mogelijke straf voor Lewis Hamilton, Alex Albon, Charles Leclerc en Kevin Magnussen. Deze vier coureurs moesten na afloop van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België langs de stewards vanwege incidenten, waarbij uiteindelijk alleen Magnussen een straf kreeg. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen in verhitte discussie met engineer: "I don't give a f*ck, mate!"

Max Verstappen veroverde vrijdag op overtuigende wijze pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, een positie die hij dankzij zijn gridstraf af moest staan aan Charles Leclerc. Het scheelde echter niet veel of hij had vanaf de zestiende plaats moeten beginnen. In Q2 ging het bijna mis voor de Nederlander, die de schuld hiervoor duidelijk bij Red Bull neerlegde: "De uitvoering is klote!" Meer lezen? Klik hier!

Verstappen: 'Kwijtraken Ricciardo als derde coureur is een verlies dat ik graag neem'

Max Verstappen kijkt tevreden toe hoe voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo weer achter het stuur van een Formule 1-auto is gekropen. Dat Red Bull Racing daarmee een zeer ervaren rijder als derde coureur kwijtraakt, is een verlies dat de tweevoudig wereldkampioen naar eigen zeggen prima kan accepteren Meer lezen? Klik hier!

Verstappen krijgt gridstraf na versnellingsbakwissel voor Grand Prix van België

Max Verstappen kreeg vrijdag voor de kwalificatie al een gridstraf van vijf plaatsen na het wisselen van de versnellingsbak van de RB19. Het heeft als gevolg dat de kampioenschapsleider, vanaf P6 gaat starten aan de Grand Prix van België die aankomende zondag wordt verreden. Meer lezen? Klik hier!