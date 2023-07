Vincent Bruins

Vrijdag 28 juli 2023 08:07 - Laatste update: 08:10

Max Verstappen krijgt een gridstraf van vijf plaatsen na het wisselen van de versnellingsbak van de Red Bull RB19. Dat betekent dat de kampioenschapsleider, als er verder geen andere gridstraffen worden uitgedeeld, niet hoger op de grid zal kunnen staan dan zesde voor de Grand Prix van België die aankomende zondag wordt verreden. De startopstelling wordt op de late vrijdagmiddag al bepaald, vanwege het sprintraceformat.

De Nederlander kreeg vorig jaar ook al een gridstraf aan zijn broek en moest de wedstrijd op Circuit de Spa-Francorchamps aanvangen vanaf de veertiende positie, nadat hij de allersnelste was in de kwalificatie. Toen was niet alleen de versnellingsbak verwisseld, maar ging hij ook over de limiet van het aantal power unit-onderdelen dat gebruikt mocht worden. Na een geweldige inhaalrace lag hij vanaf ronde 18 van de 44 al op kop en zou toen de leiding niet meer uit handen geven. Verstappen won in België voor de negende keer dat seizoen, jagend op de tweede wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen kijkt uit naar Grand Prix van België: "Het gaat een regenachtig weekend worden"

Vijfde versnellingsbak

Verstappen zal dit weekend gebruikmaken van zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen. Daarmee is hij nu over de limiet gegaan van het aantal nieuwe versnellingsbakken dat je mag gebruiken. Dat wist De Telegraaf vanochtend te melden. De Red Bull-coureur zal aankomende zondag vijf plaatsen naar achteren worden gezet. De gridstraf heeft alleen invloed op de Grand Prix waarvan de startopstelling op de late vrijdagmiddag bepaald wordt. De Sprint Shootout en de Sprint op de zaterdag worden apart gezien en daar zal de gridstraf dus geen invloed op hebben.