Aankomend weekend staat de twaalfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap op de planning. De Grand Prix van België zal voor de 65e keer op Circuit de Spa-Francorchamps worden verreden en voor de 55e keer maakt de wedstrijd in de Ardennen deel uit van de koningsklasse in de autosport. Sergio Pérez en Max Verstappen van Red Bull Racing hebben de weersverwachting gezien en kijken uit naar het sprintraceweekend.

Verstappen was vorig jaar sneller dan wie dan ook in de kwalificatie op Spa-Francorchamps, maar de Nederlander moest vanaf P14 starten na straffen voor het overschrijden van het aantal gebruikte power unit-onderdelen en het wisselen van de versnellingsbak. Na een geweldige inhaalrace won hij uiteindelijk met bijna twintig seconden voorsprong. Pérez versloeg de Ferrari van Carlos Sainz in het gevecht om de tweede plek.

Weinig vrije training

"Het was een geweldige overwinning voor het team in Hongarije en het is ongelooflijk om deel uit te maken van zo'n historisch moment in de Formule 1," vertelde Pérez, nadat Red Bull het record van achtereenvolgende overwinningen brak. "Iedereen heeft afgelopen weekend fantastisch werk geleverd en zo hard gewerkt met zo'n eindresultaat als beloning. In België gaat het er voor mij om dat ik een step zet in het presteren en er vanaf het begin van het weekend meteen bij te zitten tot en met het einde. Het weer zal een uitdaging worden, zoals altijd in Spa, en we krijgen te maken met de Sprint, dus qua training zal het waarschijnlijk erg beperkt zijn. Ik moet blijven pushen en zoals altijd is het doel om het best mogelijke resultaat te behalen."

Favoriete circuit

"Ik kijk uit naar het sprintraceweekend in België," zei Verstappen. "Het ziet ernaar uit dat het een behoorlijk regenachtig weekend gaat worden, dus we gaan zien wat voor impact dat zal hebben, want het maakt het altijd wat interessanter en chaotischer. Spa is natuurlijk mijn favoriete circuit op de kalender, dus ik kijk er naar uit om daar te racen en de fans te zien. Het zal een leuk weekend gaan worden. Het zal interessant zijn om te zien hoe onze auto het ook zal doen in de snellere bochten. Ik heb goede herinneringen aan Spa en na een geweldig resultaat van het team in Hongarije, hoop ik dat we het dit weekend weer waar kunnen maken, als laatste push voor de zomerstop."