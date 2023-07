Red Bull jaagt nu op nog een dominant record van McLaren van 1988

Vincent Bruins

Dinsdag 25 juli 2023 16:46

Red Bull Racing brak afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije een record dat al 35 jaar stond. Dankzij Max Verstappen sleepte de Oostenrijkse renstal namelijk een twaalfde achtereenvolgende overwinning in de Formule 1 binnen. Het record stond eerst nog op elf op naam van McLaren dat in 1988 met Alain Prost en Ayrton Senna dominant was. Nu jaagt Red Bull op nog een record van het team uit Woking.

Red Bull heeft dit seizoen namelijk de kans om het record te pakken voor het percentage van de meeste ronden aan de leiding liggen. Met het ongelooflijke seizoen dat McLaren had in 1988 staat het in die statistieken bovenaan. Maar Red Bull ligt er in 2023 niet ver vanaf. Om dit record te verbreken kan de energydrankfabrikant het zich echter niet veroorloven om prestaties te verliezen ten opzichte van de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

1988

In 1988 reed McLaren 1003 ronden aan de leiding. Dat is 97,28% van de totale 1031 ronden die dat seizoen werden verreden. Prost reed in Brazilië, Mexico en Spanje alle ronden aan de leiding en Senna in San Marino, Detroit, Duitsland, Hongarije en België. Als team leidden ze elke ronde in Monaco, Canada, Frankrijk en Portugal. In Groot-Brittannië op Silverstone, de achtste wedstrijd van dat seizoen, lag er voor het eerst geen McLaren op de eerste plaats. Ferrari-coureur Gerhard Berger leidde namelijk de eerste dertien ronden vanaf pole position. De Oostenrijker lag ook eerste in de laatste twee ronden in Italië op Monza, de enige race die McLaren verloor, en leidde ook elf ronden middenin de Grand Prix van Australië. De March van Ivan Capelli pakte nog een rondje van McLaren af door eventjes aan de leiding te gaan in Japan tijdens pitstops.

OOK INTERESSANT: Newey trots op Red Bull na nieuwe record: "Had hier nooit van kunnen dromen"

2023

In 2023 heeft Red Bull tot nu toe 650 ronden aan de leiding gelegen. Dat is 95,59% van de totale 680 ronden die zijn verreden. Fernando Alonso reed de drie openingsronden eerste in zijn Aston Martin in Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton en George Russell reden de eerste elf ronden aan de leiding voor Mercedes in Australië. Charles Leclerc reed twee ronden op kop vanaf pole position in Azerbeidzjan in zijn Ferrari en lag ook nog negen rondjes aan de leiding in Oostenrijk. Lando Norris haalde Verstappen in bij de start op Silverstone en lag vier ronden op de eerste plek. Om boven de 97,28% van McLaren uit te komen, zal Red Bull dit jaar 1292 van de geplande 1328 ronden aan de leiding moeten liggen. Dat betekent dat het team de rest van het seizoen maximaal nog maar 6 ronden niet aan de leiding mag liggen om zo het record te verbreken.