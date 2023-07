Lars Leeftink

Adrian Newey, de ontwerper van de succesvolle RB18 en de RB19 van dit seizoen, is trots op Red Bull Racing na een succesvol weekend waarin het team na de Formule 1 Grand Prix van Hongarije een nieuw record bij kon schrijven.

Het team heeft namelijk, sinds de zege van George Russell in Brazilië eind 2022, twaalf races op rij gewonnen. Dit is een record, want het voorgaande record stond op elf zeges van McLaren (1988). Van die twaalf zeges werden tien overwinningen geboekt door Max Verstappen, terwijl er twee op naam staan van Sergio Pérez. Net zoals vorig jaar domineert het team in beide kampioenschappen en lijkt het wederom aan het einde van het seizoen een dubbel bij te kunnen schrijven.

Newey over record

In de F1 Nation-podcast gaat Newey uitgebreid in op het weekend in Hongarije en het record dat hij met het team vestigde afgelopen weekend. “Ik had hier nooit van kunnen dromen. Het McLaren-record uit 1988 verslaan is iet waarvan ik nooit had gedacht dat we het zouden doen, dus het is een eerbetoon aan het hele team, aan het harde werk van alle jongens en de betrouwbaarheid die we tot nu toe dit seizoen hebben gehad.”

1999

Newey weet echter ook als geen ander dat de huidige dominantie van Red Bull ineens kan omslaan. Dit heeft hij zelf namelijk al meegemaakt. “Ik herinner me nog goed in 1999 dat Mika Hakkinen aan de leiding ging in Silverstone, toen Michael Schumacher een ongeluk kreeg en zijn been brak. Om heel eerlijk te zijn, vielen we als team de rest van het jaar in slaap en toen ging het uiteindelijk tussen Mika en Eddie Irvine en verloren we het constructeurskampioenschap. Dat was een les dat, hoe goed dingen er ook uitzien, je altijd alert moet blijven.”