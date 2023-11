Lars Leeftink

Donderdag 30 november 2023 15:24

Na de 22ste en laatste kwalificatie van het seizoen kijken we terug naar de onderlinge kwalificatieduels bij alle teams en kunnen we de balans opmaken. Bij Williams heeft Alex Albon gedomineerd, terwijl het bij twee duels erg spannend was: Mercedes en AlphaTauri.

Het zal niemand verbazen dat bij Red Bull Racing Max Verstappen zijn onderlinge duel met Sergio Pérez gedomineerd heeft. De Nederlander won met 20-2 het onderlinge duel op zaterdag (of vrijdag tijdens weekenden met een sprintrace). Bij Ferrari was het een tijdje spannend, maar zou Charles Leclerc uiteindelijk met 15-7 het onderlinge duel met Carlos Sainz winnen. Bij McLaren domineerde Lando Norris, die met 15-7 won en vooral aan het begin van het seizoen het verschil maakte. Het enige topteam waar er tijdens de kwalificatie echt spraken was van spanning, was bij Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell zullen moeten leven met een gelijke stand: 11-11.

Overige teams

Bij Aston Martin had Fernando Alonso geen kind aan Lance Stroll, die hij met 19-3 versloeg. Bij Alpine was het een tijdje spannend, maar won Pierre Gasly met 15-7 van Esteban Ocon. Bij Alfa Romeo won Valtteri Bottas met 15-7 van Zhou Guanyu, terwijl Yuki Tsunoda zijn duels met Nyck de Vries (2-8) en Daniel Ricciardo (2-4) won. De Japanner ging echter gelijk op tegen Liam Lawson (3-3). Nico Hulkenberg versloeg Kevin Magnussen bij Haas met 7-15. Tot slot Williams, waar Alex Albon dit seizoen tijdens de kwalificatie niet verloor van Logan Sargeant: 22-0.

