Lars Leeftink

Vrijdag 28 juli 2023 20:41 - Laatste update: 22:57

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Lewis Hamilton, Alex Albon, Charles Leclerc en Kevin Magnussen. Deze vier coureurs moesten na afloop van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België langs de stewards vanwege incidenten.

Hamilton en Russell moesten langs de stewards komen vanwege het op een gevaarlijke manier terugkeren op de baan na van de baan te zijn gegaan. Voor Hamilton geldt dat de FIA van mening is dat er 'no further action' nodig is. Volgens Hamilton ging hij van de baan af om de aankomende Valtteri Bottas erlangs te laten, een uitleg die de FIA goedgekeurd heeft. Albon krijgt van de FIA niet meer dan een waarschuwing nadat hij ook tijdens de kwalificatie op een gevaarlijke manier weer terug de baan op was gekomen.

Leclerc en Magnussen

Magnussen zou tijdens Q2 Leclerc zo hebben opgehouden dat Leclerc zijn snelle ronde niet af kon maken en bijna Q3 mis was gelopen. Dit gebeurde uiteindelijk niet, maar volgens de FIA heeft Magnussen wel degelijk de Monegask lopen hinderen. Hij krijgt hier een gridstraf van drie plekken voor. Hij gaat van P13 naar P16.