Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 18:17 - Laatste update: 19:54

Max Verstappen heeft met een ronde van 1:46.168 de snelste tijd geklokt in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar start de race zondag vanwege een gridstraf vanaf plek zes. De eerste startpositie gaat naar Charles Leclerc, die tweede werd tijdens de kwalificatie. Sergio Pérez kwam als derde over de streep.

De kwalificatie op Spa-Francorchamps werd met tien minuten uitgesteld vanwege het weer, maar uiteindelijk brak het zonnetje door en konden de lichten op groen. Mercedes stond direct vooraan om als eerste naar buiten te kunnen. Op de inters begonnen Hamilton en Russell hun eerste run. Omdat de baan steeds meer droog werd gereden door de coureurs, bleven de rondetijden steeds verder zakken. Hierdoor sprongen de rijders op en neer op de tijdenlijst. Maar dat het nog wel degelijk glad was op de baan, bewees Norris, die weggleed en door het grind ging. Verstappen trok op zijn beurt de aandacht omdat hij Albon in de weg zou hebben gezeten. De stewards noteerden het incident, maar deden er uiteindelijk niets mee.

Q1

In de laatste minuten van Q1 zette Verstappen de toon door een 1:58.932 te laten noteren. Hiermee was hij negen tienden sneller dan de voorheen snelste man, Sainz. Hamilton verbeterde vervolgens de tijd van Verstappen weer met een kleine tiende. Het spannende zat hem echter in de staart; op de plaatsen waar de klappen vallen. Haas, Williams, AlphaTauri en Aston Martin waren de teams die aan de bak moesten in de slotfase. Ricciardo leek zich veilig te rijden, maar zag zijn tijd verwijderd worden vanwege track limits. De Australiër viel dan ook af in Q1, samen met Albon, Zhou, Sargeant en Hülkenberg.

Q2

Aan het begin van Q2 ging het over de boardradio's vooral over de vraag of er al op slicks gereden kon worden. De eerste die dit daadwerkelijk deed, was Bottas. Dit deed de Fin ongeveer halverwege de sessie. Toen er eenmaal één schaap over de dam was, volgden er meer. Dat ging niet bij iedereen even goed, want Ocon verloor de controle en raakte de muur. De eerste ronden op de softs waren niet sneller dan de inters en dus kwam het aan op de allerlaatste ronden. En dat kwam ook Verstappen te weten, die met zijn laatste run slechts tot plek tien kwam en met hakken over de sloot doorging naar Q3. Hij reageerde dan ook woest over de boardradio. Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas en Ocon kwamen niet tot Q3.

Q3

De derde en tevens laatste kwalificatiesessie werd iets uitgesteld, omdat er wat rotzooi van de baan moest worden verwijderd, afkomstig van de auto van Ocon. Leclerc noteerde met een 1:47.931 de snelste tijd in de eerste run, maar het kwam natuurlijk aan op de aller-allerlaatste ronde. De Monegask verbeterde zich naar een 1:46.988. Verstappen counterde en reed zich acht tienden los van Leclerc en pakte virtueel pole position met een 1:46.168. Vanwege een gridstraf start hij zondag echter als zesde. De eerste startpositie gaat dus alsnog naar Leclerc, die Pérez, Hamilton, Sainz, Piastri, Norris, Russell, Alonso en Stroll achter zich aan zal zien sluiten.