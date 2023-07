Jan Bolscher

Vrijdag 28 juli 2023 12:29

Max Verstappen is blij om Daniel Ricciardo weer achter het stuur van een Formule 1-auto te zien. Dat Red Bull Racing daarmee een zeer ervaren rijder als derde coureur kwijtraakt, is een verlies dat de tweevoudig wereldkampioen naar eigen zeggen maar wat graag neemt.

Verstappen en Ricciardo reden tussen 2016 en 2018 zij aan zij in dienst van Red Bull Racing, totdat laatstgenoemde besloot dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk. Ricciardo vertrok naar Renault met als doel om van de Franse formatie een vaste podiumklant te maken, maar de Australiër pakte alweer na twee seizoenen zijn biezen om de overstap naar McLaren te maken. Hier vielen de prestaties van de man uit Perth echter tegen. Halverwege het seizoen van 2022 werd bekendgemaakt dat het contract van Ricciardo daarom eind dat jaar ontbonden zou worden.

Sterk eerste weekend

Zo bleef de goedlachse coureur ineens zonder stoeltje achter, waarna hij zich als derde coureur bij Red Bull Racing voegde. Hier bracht hij slechts zes maanden door. Inmiddels zit hij namelijk in de AlphaTauri die tot Hongarije werd bestuurd door Nyck de Vries. Ricciardo maakt hier het seizoen af als teammaat van Yuki Tsunoda. Tijdens zijn rentree op de grid op de Hungaroring versloeg Ricciardo de Japanner in de kwalificatie en eindigde hij hoger in de race, en dat maakt indruk op Verstappen: "Ik denk dat hij een heel sterk eerste weekend had", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Voor een eerste weekend was het heel goed."

Ricciardo verdient een zitje volgens Verstappen

Sergio Pérez, de teammaat van Verstappen, noemde het eerder een verlies dat Red Bull Racing Ricciardo kwijtraakte als derde coureur, maar daar kijkt de Limburger anders naar: "Ik ben blij dat hij weer in de auto zit", vertelt Verstappen. "Dat zou ik altijd liever willen dan dat hij onze reservecoureur is, want hij verdient het om in de auto te zitten. Dat is een verlies dat ik graag neem zolang hij in de auto zit."