Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 19:48 - Laatste update: 19:57

Max Verstappen veroverde pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar het scheelde niet veel of hij had vanaf de zestiende plaats moeten beginnen. In Q2 ging het bijna mis voor de Nederlander, die de schuld hiervoor duidelijk bij Red Bull neerlegde: "De uitvoering is klote!"

Het waren verraderlijke omstandigheden vandaag op Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Het kwam in eerste instantie met bakken uit de lucht, alvorens het droog begon te worden ten tijde van de kwalificatie. Het was dus balanceren tussen inters en slicks, en het was zichtbaar lastig om dit omslagpunt te bepalen. In Q2 stapten de coureurs - en ook Verstappen - over op de softs, maar het bleek lastig temperatuur in de banden te krijgen en ook de grip was nog niet overal voldoende. Verstappen wilde richting het einde van Q2 dan ook twee snelle runs achter elkaar doen, maar de Red Bull-pitmuur gaf hem de opdracht een afkoelronde tussendoor te gooien. Dat werd Verstappen bijna fataal, zo liet hij weten ook over de boardradio.

Verstappen keek P16 in de ogen als startpositie voor zondag

De beslissing van Red Bull zorgde er in de ogen van Verstappen bijna voor dat hij werd uitgeschakeld en dat hij - met zijn gridstraf erbij opgeteld - vanaf plek zestien had moeten beginnen tijdens de Grand Prix op zondag. Verstappen kwam namelijk niet verder dan de tiende tijd en zag vervolgens hoe nog een aantal andere concurrenten bezig waren met een snelle run. Het was dan ook billenknijpen totdat de laatste coureur over start-finish was en Verstappen - met hakken over de sloot - veilig bleek. De Nederlander was echter not amused en liet dat duidelijk merken in een niet te misverstane radioboodschap.

"Het interesseert me geen f*ck!"

"We hadden gewoon twee ronden achter elkaar moeten pushen, zoals ik zei", zo brulde Verstappen richting zijn engineer, Gianpiero Lambiase, die probeerde Verstappen te kalmeren: "Je bent door [naar Q3], Max." Verstappen was er echter niet van gediend dat Lambiase er zich zo makkelijk vanaf probeerde te maken. "Het interesseert me geen f*ck dat we op plek tien staan. De uitvoering is gewoon klote!", zo klonk de Limburger woedend.

Lambiase verdedigt strategie Red Bull

Lambiase counterde vervolgens en probeerde de strategie van Red Bull te verdedigen. "OK, en als de baan nu twee seconden sneller was geweest voor je laatste run en je had geen energie meer over, hoe zou dat dan gegaan zijn? Vertel me maar wat je wil doen in Q3 en we doen het."

Verstappen biedt excuus aan na veroveren pole

Uiteindelijk veroverde Verstappen pole position in de laatste sessie van de kwalificatie en dat was voor hem reden genoeg om na afloop nog even terug te komen bij Lambiase. "Mooi gat [richting Leclerc]. We hebben op z'n minst een goede Q3 gehad. En, sorry GP (Gianpiero, red.) dat ik zo tekeer ging." Lambiase accepteerde het excuus en reageerde met een dolletje: "Ik raak er langzaam aan gewend, Max."