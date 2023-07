Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023

Max Verstappen pakte pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar het had niet veel gescheeld of hij lag er na Q2 al uit. Met hakken over de sloot ging hij - als tiende - door naar de laatste kwalificatiesessie. Na afloop legt hij uit dat het vertrouwen even helemaal weg was.

De kwalificatie op Spa-Francorchamps begon in natte omstandigheden, maar naarmate de tijd wegtikte, begon de baan droger en droger te worden. Er kwam uiteindelijk een kantelpunt om naar de slicks over te stappen, maar dat was niet zonder risico. Dat ondervond ook Verstappen, die zichzelf in Q2 bijna uitgeschakeld zag worden na een matige laatste ronde. Hij ging met geknepen billen door naar Q3 en veroverde daar uiteindelijk pole, maar na afloop onthulde hij dat hij even geen vertrouwen meer had. Verstappen start de Grand Prix zondag overigens niet vanaf pole vanwege een gridstraf van vijf plaatsen.

Verstappen raakte vertrouwen kwijt

Na afloop van de kwalificatie in België werd Verstappen uiteraard geconfronteerd met het feit dat hij bijna de boot inging in Q2. "Ja, het was heel krap. Natuurlijk waren de condities verraderlijk, de baan droogde snel op", zo begint Verstappen, die zijn vertrouwen duidelijk even kwijt was. "In mijn laatste ronde in Q2 had ik het vertrouwen niet om meer te pushen. Ik zat gelukkig nog op plek tien." In de daaropvolgende sessie ging het een stuk beter en klokte Verstappen de snelste tijd. De Nederlander besloot ook wat meer risico te nemen in de laatste fase van de kwalificatie.

Meer risico genomen in Q3

"In Q3 heb je twee bandensets en kun je iets meer pushen en iets meer risico nemen. Dat deden we dan ook in die laatste ronde. En om wederom op pole te staan - ik weet dat ik iets terugzak op zondag vanwege de straf die ik heb - was het beste wat ik vandaag kon doen", zo vertelde hij. Toch was ook Q3 niet helemaal zonder gevaren, al leek de baan bijna volledig droog.

Niet volledig droog in laatste sessie

"Sector 2 was nog steeds niet helemaal droog, er was maar één droge lijn en in de bochten moest je soms een alternatieve lijn pakken ten opzichte van wat je in het droog zou doen normaal gesproken", zo vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Het ging allemaal om het vertrouwen voelen en alles riskeren om net dat beetje extra rondetijd te vinden. We wisten dat de auto snel was en zelfs met de condities van vandaag konden we dat gelukkig laten zien."