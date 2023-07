Red Bull focust zich na Hongarije op 2024-wagen, Norris snapt uitverkiezing Pérez niet | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag.

Na de Grand Prix van Hongarije op zondag, waarbij Max Verstappen voor de negende keer van dit seizoen aan het langste eind trok, viel er natuurlijk zoals altijd genoeg na te bespreken over het weekend. Zo was er natuurlijk het zeer bijzondere moment tussen Verstappen en Lando Norris, waarbij laatstgenoemde de trofee van de Nederlander per ongeluk aan diggelen hielp. Nico Rosberg had daarnaast zijn twijfels bij de opmerkelijke woorden van Toto Wolff.

Norris zet vraagtekens bij Driver of the Day-award Pérez: "Is hij het geworden? What the hell"

Lando Norris was niet onder de indruk van het feit dat hij de Grand Prix van Hongarije niet afsloot als Driver of the Day. In plaats daarvan ging Sergio Pérez met die eretitel aan de haal, ook al finishte de Mexicaan achter zijn Britse collega. "Is hij het geworden? What the hell"

Bedrijf achter trofee Verstappen reageert op incident: "We zijn klaar om te reageren"

Herend Porcelain Manufactory, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de trofeeën bij de Hongaarse Grand Prix, heeft een korte reactie gegeven op het incident waarbij de porseleinen beker van Max Verstappen in stukken brak. Volgens hen is er geen reden tot zorg, want ze lijken klaar om een nieuw item op te sturen.

L'Equipe: 'Teams stellen vragen over budgetplafond Red Bull vanwege Helmut Marko'

Het budgetplafond in de Formule 1 zorgt bij tijd en wijle voor de nodige discussie en ook recentelijk komt het onderwerp weer regelmatig bovendrijven. Drie teams zouden zich mogelijk niet aan de budgetcap hebben gehouden in 2022. Aston Martin en Mercedes worden vaak genoemd, maar ook bij Red Bull zijn vraagtekens ontstaan. Dit zou alles te maken hebben met het salaris van Dr. Helmut Marko.

Rosberg plaatst vraagtekens na opmerking Wolff: "Kan iemand mij dit uitleggen?"

Het gewenste nieuwe contract voor Lewis Hamilton bij Mercedes blijft één van de onderwerpen waar de Formule 1 zich mee bezighoudt. Toto Wolff deed in Hongarije een aantal bijzondere uitspraken en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg kan geen chocola maken van de woorden van zijn oude baas.

Horner doet bijzondere onthulling: Red Bull verlegt de focus nu al richting 2024

Red Bull Racing is bezig aan een uiterst dominant jaar in de Formule 1 en de Oostenrijkse formatie wist tot nu toe alle races van dit seizoen te winnen. Christian Horner geeft toe dat zijn team - mede door de windtunnelbeperkingen - de focus inmiddels al naar 2024 heeft verlegd.