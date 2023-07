Jeen Grievink

Maandag 24 juli 2023 13:07

Het budgetplafond in de Formule 1 zorgt bij tijd en wijle voor de nodige discussie en ook recentelijk komt het onderwerp weer regelmatig bovendrijven. Drie teams zouden zich mogelijk niet aan de budgetcap hebben gehouden in 2022. Aston Martin en Mercedes worden vaak genoemd, maar ook bij Red Bull zijn vraagtekens ontstaan. Dit zou alles te maken hebben met het salaris van Dr. Helmut Marko.

Er zouden vorig seizoen mogelijk drie teams zijn geweest die niet binnen de gestelde financiële grenzen van de FIA zijn gebleven. Zeven teams kunnen op akkoord rekenen van de internationale autosportbond wat betreft hun financiële jaarverslag, maar van drie formaties wordt aanvullende informatie vereist, alvorens zij goedgekeurd kunnen worden. Over welke renstallen dit gaat, is niet bekend, maar in de diverse media wordt volop gespeculeerd. Aston Martin en Mercedes komen steevast bovendrijven, maar over het derde team zijn nog wat twijfels. De Britse media wijst naar Alpine, terwijl de Franse media zegt dat ook Red Bull aanvullende informatie moet overleggen. Dit in verband met het salaris van Dr. Helmut Marko.

Franse media wijst naar Aston Martin, Mercedes en Red Bull

Het Franse L'Equipe schrijft dat Aston Martin, Mercedes en Red Bull zich moeten verantwoorden, waarbij Aston Martin meer 'in de problemen zit' dan de andere twee. Waarom het team van Fernando Alonso en Lance Stroll meer moet vrezen dan de andere twee teams, wordt niet gezegd. Wel schrijft het Franse medium dat Red Bull zich moet verantwoorden voor een constructie omtrent de salarissen van haar personeel. Op papier behoort Marko niet tot de drie hoogste managers van Red Bull, wiens salarissen worden vrijgesteld van het budgetplafond en daar wringt de schoen. Concurrerende Formule 1-teams willen weten of het salaris van Marko nu wel of niet is meegenomen in het budgetplafond.

Functie en salaris Marko zorgen voor vraagtekens

"Marko is aanwezig bij alle races in de Red Bull-pitbox, maar hij behoort niet tot de drie topmanagers wiens vergoed niet is inbegrepen in de $136 miljoen (van het budgetplafond, red.)", zo schrijft bovengenoemd medium. Sinds vorig jaar is Guillaume Rocquelin op papier Head of Driver Academy bij Red Bull Racing, maar Marko heeft zelf echter verklaard dat hij zijn contract, dat afloopt in 2024, zal blijven respecteren. Een contract dat dus niet aan de radar van het budgetplafond mag ontsnappen. De concurrentie van Red Bull wil dan ook graag opheldering en is naar de FIA gestapt met de vraag hoe het zit rondom Marko en zijn salaris.