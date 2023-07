Norris zet vraagtekens bij Driver of the Day-award Pérez: "Is hij het geworden? What the hell"

Jordy Stuivenberg

Maandag 24 juli 2023 07:28

Lando Norris was niet onder de indruk van het feit dat hij de Grand Prix van Hongarije niet afsloot als Driver of the Day. In plaats daarvan ging Sergio Pérez met die eretitel aan de haal, ook al finishte de Mexicaan achter zijn Britse collega.

Norris pakte voor het eerst in zijn loopbaan twee podiumplaatsen op rij: na de tweede plaats in Groot-Brittannië volgde nu P2 in Hongarije. Pérez eindigde in de ogenschijnlijk snellere Red Bull als derde, nadat hij er niet in slaagde het gat met Norris te dichten. Waar de McLaren met weinig brandstof steeds sneller werd, gold voor de Red Bull van Pérez duidelijk het tegenovergestelde.

Irritatie bij Norris

Norris reageerde na afloop lichtelijk geïrriteerd op het mislopen van de Driver of the Day-titel. “Is hij het geworden? What the hell”, zo luidde de reactie voor de camera’s van Sky Sports F1. De verslaggever in kwestie grapte direct dat Norris de volgende keer harder zou moeten werken. “Nee, ik heb een snellere auto nodig. Maar het maakt mij niet uit, ik ben tweede geworden”, counterde Norris glimlachend.

De McLaren-coureur moest toegeven dat hij zich zorgen maakte over het tempo van Pérez. Het leek er zelfs even op dat de Mexicaan zoveel sneller was, dat hij het gat in een paar ronden tijd zou kunnen dichtrijden. “Ik hoorde dat Checo een 1.22.3 reed, terwijl ikzelf op 1.23.2 zat. Toen dacht ik dat het einde verhaal was, zeker omdat ik het lastig had in het verkeer en moeite had met de bandenslijtage.”