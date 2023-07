Jeen Grievink

Maandag 24 juli 2023 10:09 - Laatste update: 10:18

Herend Porcelain Manufactory, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de trofeeën bij de Hongaarse Grand Prix, heeft een korte reactie gegeven op het incident waarbij de porseleinen beker van Max Verstappen in stukken brak. Volgens hen is er geen reden tot zorg, want ze lijken klaar om een nieuw item op te sturen.

Het incident op het podium, waarbij Lando Norris de beker van Verstappen in stukjes brak, werd na afloop veel besproken. Norris wilde op geheel eigen wijze zijn champagnefles ontkurken, maar liet hierbij de trofee van Verstappen niet onberoerd. Het peperdure item viel van het plateau en brak. Verstapen leek er niet zo mee te zitten en kon er wel om lachen - en datzelfde lijkt het geval te zijn bij de makers van de porseleinen trofee. Herend Porcelain Manufactory, een Hongaars productiebedrijf dat gespecialiseerd is in luxe handbeschilderd en verguld porselein, laat weten dat ze "klaar zijn om te reageren" op het incident.

Artikel gaat verder onder video

Trofee in 6 maanden handgemaakt en kost 40.000 euro

De porseleinen trofee kost maar liefst 40.000 euro, is handgemaakt en de productie neemt zo'n 6 maanden in beslag. Het is dus absoluut een item met de nodige waarde. Toch zit Attila Simon, CEO van Herend Porcelain Manufactory, er niet zo mee dat de trofee van Verstappen in stukken is achtergebleven. Simon zegt dat zijn bedrijf klaar is om het item te repareren of een nieuwe op te sturen. Althans, dat kan worden opgemaakt uit de woorden van de CEO. "We zijn klaar om te reageren, geen zorgen", zo zei hij tegen F1-journalist Sándor Mészáros.

Verstappen klopt Hamilton bij start en rijdt dominant naar overwinning in HongarijeLees meer

Verstappen hoeft niet meer naar Zak Brown

Verstappen en Norris lijken dus opgelucht adem te kunnen halen. Na afloop van de race grapte de Red Bull-coureur al dat hij de schade wilde verhalen bij Zak Brown, de grote baas van McLaren. Norris deed op zijn beurt alsof het hem allemaal weinig kon schelen. "Het is die van hem, het is zijn [probleem], die van mij is nog heel. Het kan me niets schelen, hij is gebroken. Wie dat gedaan heeft? Ik", zo reageerde hij met een knipoog voor de camera van Sky Sports.

The #HungarianGP trophies are made by Herendi Porcelanmanufaktura Zrt. All are handmade, production time is approximately six months and it costs ~ 40.000 euros. 2/1#F1 #Hungaroring #NorrisGate pic.twitter.com/YhEdR86b2R — Sándor Mészáros (@mesandor) July 23, 2023