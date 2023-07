Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 17:00

Red Bull Racing is bezig aan een uiterst dominant jaar in de Formule 1 en de Oostenrijkse formatie wist tot nu toe alle races van dit seizoen te winnen. Christian Horner geeft toe dat zijn team - mede door de windtunnelbeperkingen - de focus inmiddels al naar 2024 heeft verlegd.

Het lijkt inmiddels bijna een gegeven te zijn dat Max Verstappen zijn derde wereldtitel op een rij gaat pakken, terwijl ook de constructeurstitel zonder al te veel gekheid voor het tweede jaar op rij richting Milton Keynes zal gaan. Nog voordat de zomerstop zijn intrede doet in de koningsklasse, weet men dus al dat het min of meer tijd wordt om de focus richting de bolide van volgend jaar te gaan verleggen. Zeker ook gezien het team wegens het overtreden van de budgetcap in 2021 te maken heeft met beperkingen in de windtunnel.

Onthulling Horner

Nadat het team afgelopen weekend in Hongarije met de eerste grote upgrade van het seizoen op de proppen kwam, laat Horner weten dat dat ook meteen de laatste grote upgrade is die we van zijn team kunnen verwachten. "We zullen nu de focus naar volgend jaar moeten verleggen, doordat we significant in het nadeel zijn ten opzichte van onze concurrenten als het gaat om de tijd die we kunnen doorbrengen in de windtunnel. We moeten daar namelijk zeer selectief mee omgaan", zo wordt de Britse teambaas na afloop van de elfde Red Bull-zege op rij geciteerd door Motorsport.com.

Zout in de wonden

Alleen wanneer circuits er nog om vragen, zal men met kleine aanpassingen komen. “We zullen nog met een paar circuitgerelateerde zaken komen, maar verder niets waarvoor het werk nog niet gedaan is of de R&D-middelen nog niet zijn toegewezen”, claimt Horner. De uitspraken van de kopman zullen zout in de wonden van Lewis Hamilton zijn. De zevenvoudig wereldkampioen opperde enkele weken geleden het idee om met een datum te komen vanaf waar teams zich pas mogen gaan storten op de auto van het volgende seizoen. Red Bull spreekt nu dus echter hardop uit nog voor de zomerstop aan de nieuwe bolide te beginnen.