Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 15:44

Het gewenste nieuwe contract voor Lewis Hamilton bij Mercedes blijft één van de onderwerpen waar de Formule 1 zich mee bezighoudt. Toto Wolff deed in Hongarije een aantal bijzondere uitspraken en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg kan geen chocola maken van de woorden van zijn oude baas.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af. Inmiddels lijkt een nieuwe Mercedes-deal aanstaande, maar witte rook is er nog niet gezien.

Emotioneel rond

Tijdens de Grand Prix van Hongarije werd er weer meermaals gesproken over het contract, zoals inmiddels bijna elk raceweekend wel het geval is. Ook Wolff sprak over de nog altijd lopende onderhandelingen. De Mercedes-baas gaf aan dat er nog altijd officieel geen krabbels gezet zijn onder een nieuwe verbintenis, maar dat er 'emotioneel' al wel overeengekomen zijn over een nieuwe deal voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Onbegrip bij Rosberg

Rosberg, de man die zelf in 2016 wereldkampioen werd voor het team van Wolff, kan met zijn verstand niet bij die uitspraken. "Kan iemand alsjeblieft aan mij uitleggen wat het betekent als een contract emotioneel rond is?", vraagt hij zich hardop af bij Sky Sports. "Ik heb geen idee waar ze nu zijn en waarom Lewis zoveel tijd neemt. Iedereen hoopt natuurlijk dat hij doorgaat, en dat lijkt het geval. Zeker nu de auto zich zo ontwikkelt. Dat zal het contractproces ook vooruit helpen. Mogelijk voelt Lewis nu aan dat hij weer poles en overwinningen kan pakken, waardoor hij door wil."