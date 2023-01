Jumbo wil geldkraan motorsport dichtdraaien, Verstappen over Hamilton-crashes | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook in het nieuwe jaar valt er rondom de Formule 1 genoeg te beleven. Hoewel de coureurs en medewerkers lekker volop genieten van de tijd met hun familie, komt er nog altijd genoeg nieuws naar buiten. Supermarktketen Jumbo maakte onder meer bekend dat het van plan is om de stekker uit de sponsoring in de motorsport te trekken en daarnaast hoorden we het tragische nieuws rondom het overlijden van rallycoureur Ken Block (55). Lewis Hamilton sprak mooie woorden over zijn goede vriend op Instagram.

Verstappen begrijpt "oprecht niet" waarom hij en Hamilton zo vaak crashen

Max Verstappen vertelt oprecht niet te weten waarom hij en Lewis Hamilton de afgelopen twee seizoenen meerdere keren samen zijn gecrasht. De Limburger vraagt zichzelf hardop af of het misschien met het generatieverschil heeft te maken. Meer lezen? Klik hier!

Inschrijfgeld 2023 bekend: Red Bull Racing moet ruim 6 miljoen dollar aftikken

Het inschrijfgeld dat de Formule 1-teams voor het seizoen van 2023 moeten betalen is bekend. Red Bull Racing kende in 2022 een zeer succesvol jaar en moet daarom bij uitstek het meest overmaken. In de Formule 1 is het inschrijfgeld afhankelijk van het aantal punten dat een team in het voorgaande seizoen bij elkaar heeft gereden in het constructeurskampioenschap. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen neemt ook in 2023 weer deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen doet ook in 2023 weer mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlander gaat zijn eerste officiële race van het jaar rijden op het roemruchte virtuele circuit en is er zoals altijd bij met zijn gebruikelijke raceformatie: Team Redline. Op 14 en 15 januari gaat het gebeuren. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton reageert aangeslagen op plotseling overlijden goede vriend Block (55)

Lewis Hamilton heeft aangeslagen gereageerd op het plotselinge overlijden van rallycoureur en YouTube-ster Ken Block (55). Het tweetal was door de jaren heen goeie vrienden en werkte meermaals samen tijdens verschillende evenementen. De Brit is geraakt door het nieuws. Meer lezen? Klik hier!

Supermarktketen Jumbo wil zich grotendeels terugtrekken uit motorsport

Supermarktketen Jumbo heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de vorig jaar aan het licht gekomen witwaspraktijken, waar voormalig topman Frits van Eerd van verdacht wordt door het Openbaar Ministerie. De supermarktketen heeft een groot besluit genomen: men gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Max Verstappen lijkt voorlopig echter nog hoog en droog te zitten. Meer lezen? Klik hier!

