Inschrijfgeld 2023 bekend: Red Bull Racing moet ruim 6 miljoen dollar aftikken

Redactie

Dinsdag 3 januari 2023 13:15 - Laatste update: 14:21

Het inschrijfgeld dat de Formule 1-teams voor het seizoen van 2023 moeten betalen is bekend. Red Bull Racing kende in 2022 een zeer succesvol jaar en moet daarom bij uitstek het meest overmaken.

In de Formule 1 is het inschrijfgeld afhankelijk van het aantal punten dat een team in het voorgaande seizoen bij elkaar heeft gereden in het constructeurskampioenschap. Naast een standaard bedrag dat ieder team moet overmaken, volgt er een afgesproken bedrag per punt. Kersverse constructeurskampioen Red Bull Racing reed dit jaar maar liefst 759 punten bij elkaar, wat betekent dat de Oostenrijkse formatie maar liefst 6.2 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) af moet tikken om volgend seizoen weer deel te mogen nemen.

Artikel gaat verder onder video

Top drie

Tijdens het eindejaarsgala van de FIA in december maakte teambaas Christian Horner er al een geintje over: "Ik wist niet hoeveel we de FIA moesten betalen voor de punten. Ik kreeg laatst de rekening, het was ongelofelijk", klonk het met een knipoog. Ferrari is met 554 punten op de tweede plaats geëindigd. De grootmacht uit Maranello moet daarom ruim 4 miljoen dollar overmaken. Mercedes werd derde met 515 punten en zal daarom ruim 3,7 miljoen dollar af moeten tikken. Bekijk het inschrijfgeld per team hieronder.

Inschrijfgeld Formule 1-teams 2023

Red Bull Racing

759 punten

6.242.636 dollar

Ferrari

554 punten

4.038.083 dollar

Mercedes

515 punten

3.797.297 dollar

Alpine

173 punten

1.685.789 dollar

McLaren

159 punten

1.599.353 dollar

Alfa Romeo

55 punten

957.257 dollar

Aston Martin

55 punten

957.257 dollar

Haas

37 punten

846.125 dollar

AlphaTauri

35 punten

833.777 dollar

Williams

8 punten

667.079 dollar

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)