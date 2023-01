Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 17:29

Supermarktketen Jumbo heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de vorig jaar aan het licht gekomen witwaspraktijken, waar voormalig topman Frits van Eerd van verdacht wordt door het Openbaar Ministerie. De supermarktketen heeft een groot besluit genomen: men gaat stoppen met het sponsoren van de motorsport. Max Verstappen lijkt voorlopig echter nog hoog en droog te zitten.

Voormalig Jumbo-topman Van Eerd wordt sinds september door het OM verdacht van witwaspraktijken, die met name te maken zouden hebben met de verschillende sponsorcontracten die de supermarktketen er in de racerij op nahoudt. De sponsorcontracten zouden een belangrijke rol gespeeld hebben in de witwaspraktijken waar Van Eerd van verdacht wordt. Hoewel Jumbo zelf daar naar eigen zeggen verder niks mee van doen heeft, worden er nu toch maatregelen genomen, zo weet Algemeen Dagblad te melden.

Artikel gaat verder onder video

Stoppen met sponsoring

Ton van Veen functioneert momenteel als de tijdelijke opvolger van Van Eerd en hij geeft uitleg rondom de keuze van de supermarktgigant. "Motorsport is bij ons wel in een bijzonder daglicht komen te staan. Dat heeft ook gevolgen voor onze sponsoring in de motorsport. Daar zullen we niet lang mee doorgaan. We zullen op dezelfde manier kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen", zegt hij daar wel bij. De Nederlander heeft nog een langlopend contract met Jumbo.

Herlings en Racing Team Nederland

Hoe de inperkingen in de motorsport er verder uit gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. Jumbo heeft een hoop lopende sponsorovereenkomsten in de racerij lopen, zo kan ook meervoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings rekenen op financiële steun van de supermarktketen. Ook Racing Team Nederland, het team van de verdachte Van Eerd, heeft de naam van Jumbo aan zich gebonden. "Het de vraag is of we die sponsoring vanuit het bedrijf moeten blijven continueren", zegt Van Veen daarover.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)