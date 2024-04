Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland zal Frits van Eerd vervolgen vanwege corruptie en valsheid in geschrifte. De voormalig topman van de bekende Jumbo-supermarktketen zal aankomende september voor de rechter verschijnen.

Op 13 september 2022 deden de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een inval bij Van Eerd. Hij werd samen met negen anderen aangehouden op verdenking van witwassen van geld en goederen via onder andere onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de autosport. Max Verstappen werd door Jumbo gesteund sinds zijn overstap van het karten naar de Formule 3 in 2014, maar aan die sponsoring kwam op 1 januari 2024 een einde. Tien dagen na de inval trad Van Eerd terug als algemeen directeur van Jumbo, al is hij nog steeds een derde eigenaar van de supermarktketen. Vorig jaar maart werd interim-CEO Ton van Veen aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van Jumbo.

Meerdere misdrijven

Volgens het AD meldt het Openbaar Ministerie dat het onderzoek naar Van Eerd nog niet is afgerond. Naast dat hij op aankomende 16 september voor de rechter moet verschijnen voor corruptie en valsheid in geschrifte, zal hij mogelijk ook nog worden vervolgd voor witwassen. Het kan zijn dat de witwaszaak verder reikt dan zijn connecties met Theo E., een autohandelaar uit Drenthe die ook wordt vervolgd, en dat deze zaak tegen Van Eerd los wordt behandeld.

Gevangenisstraffen

Op corruptie staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar, maar voor Van Eerd kan daar nog eens zes jaar bijkomen. Dat is namelijk de maximale gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte en belastingfraude. Als de voormalig Jumbo-topman ook wordt vervolgd voor witwassen, kan daar nog eens een gevangenisstraf van maximaal zes jaar bij opgesteld worden. Naast een tijdje moeten doorbrengen in de cel, kan Van Eerd ook rekenen op flinke geldboetes.

