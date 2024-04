Max Verstappen moest afgelopen weekend op het circuit van Suzuka zijn voor de F1 Grand Prix van Japan, maar de Nederlander had geen toegangspas om de paddock in te komen. Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij zich niet op geheel eigen wijze alsnog toegang tot het circuit zou verschaffen. En zo geschiedde.

Net als ieder ander die de paddock wil betreden, had Verstappen een speciale toegangspas nodig om binnen te kunnen komen op Suzuka. Echter, de Nederlander had deze pas niet. Althans, niet bij zich. Maar in plaats van een toegangspas regelen, zocht Verstappen een andere manier om de paddock in Japan te kunnen betreden. Op de beelden die Red Bull Racing zojuist op haar Instagram-kanaal deelde, is te zien hoe Verstappen via de linkerzijde de beveiligingspoortjes omzeilt. Er was net genoeg ruimte voor Verstappen om zich erdoorheen te wurmen. "Geen pas? Geen probleem", zo schreef Red Bull in de begeleidende tekst van de video.

