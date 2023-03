Frits van Eerd keert definitief niet terug bij Jumbo, Ton van Veen opvolger

Lars Leeftink

Dinsdag 7 maart 2023 13:39 - Laatste update: 13:44

Frits van Eerd, de voormalig topman van supermarktketen Jumbo, gaat definitief niet meer terugkeren bij het bedrijf. Zijn opvolger wordt Ton van Veen, die al een tijdje zijn vervanger was. Van Veen wordt de nieuwe bestuursvoorzitter.

Van Eerd was al een tijdje niet meer actief namens Jumbo, dat als sponsor veel terug te vinden is in de auto- en motorsport en ook een goede band heeft met Max Verstappen. Vorig jaar september werd bekend dat Van Eerd verdacht is in een grote witwaszaak, waarna hij tijdelijk afstand nam van zijn positie. Onder meer sponsorcontracten in de autosport en motorsport waren onderdeel van deze fraudezaak en werden door het bedrijf herzien. Er werd onder meer een inval in het huis van de topman gedaan, waarbij er flink wat geld gevonden werd. Van Veen was tijdelijk de opvolger van Van Eerd bij Jumbo, maar gaat deze rol nu dus definitief overnemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes werkt al aan veranderingen voor Saoedi-Arabië: "Onaanvaardbaar"

Reactie Jumbo

In een persbericht, geciteerd door het AD, laat Jumbo het volgende weten over de situatie van Van Eerd. "Als aandeelhouder blijft hij nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo." Een terugkeer, ook wanneer hij als onschuldig wordt gezien, zit er echter niet meer in. Van Veen neemt deze rol over. Hoe het verder gaat met de sponsorcontracten in de motorsportwereld is verder niet duidelijk.

Verstappen

Eind vorig jaar liet het bedrijf al wel weten dat Verstappen zich geen zorgen hoefde te maken over zijn sponsorcontract. Het contract van de Nederlander was blijkbaar geen onderdeel van de witwaszaak en hoeft dus niet herzien te worden. Dit liet Van Veen toen al weten in een interview met het Algemeen Dagblad. "We zullen op dezelfde manier kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen"