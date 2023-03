Lars Leeftink

Dinsdag 7 maart 2023 13:15 - Laatste update: 13:16

Mercedes beleefde afgelopen weekend een lastige Grand Prix in Bahrein. Op basis van de ervaring van vorig seizoen is het team nog niet bereid om op te geven en zal het proberen veranderingen door te voeren richting de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Mercedes kreeg tijdens de Grand Prix van Bahrein een klap te verwerken in de vorm van een goede auto van Aston Martin en het enorme gat naar Red Bull Racing. Het team moest genoegen nemen met een vijfde (Lewis Hamilton) en zevende plaats (George Russell) tijdens de openingsrace van het seizoen. Niet in staat om de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz in te halen, verloren de Britse coureurs van het team vooral van de Aston Martin-coureurs. Fernando Alonso en Lance Stroll eindigden op P3 en P6 respectievelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen niet blij met experiment FIA tijdens kwalificatie in Imola: "Dan hang je"

Lastig weekend Mercedes

Volgens Shovlin slaagde de W14 van beide coureurs er niet in de banden op het internationale circuit van Sakhir in een werkbaar venster te houden, waardoor ze niet mee konden vechten met de concurrentie. "Het was een erg moeilijke zondag. Het gat naar Red Bull is enorm en we hebben ook Aston Martin en Ferrari voor ons. Het is duidelijk dat we nog veel werk te doen hebben en we moeten een plan bedenken om te proberen enkele verbeteringen te vinden. Over het algemeen missen we grip en op een circuit met een hoge degradatie als deze konden de coureurs niets doen om aan te vallen."

Mercedes is bezig met plannen voor Saudi-Arabië

Mercedes lijkt echter wel een duidelijk beeld te hebben van de problemen die momenteel de prestaties van de W14 beperken. Het team, onder leiding van Toto Wolff, wil de moeilijkheden van vorig jaar gebruiken om in 2023 effectief te reageren. "Het is echter bemoedigend om te zien hoe het team niet bij de pakken neer gaat zitten en hoe de coureurs. Dit is het tweede seizoen dat we op achterstand zijn begonnen en we maken ons geen illusies: het is onaanvaardbaar voor ons team." Het team wil echter niet van opgeven weten, zo laat Shovlin weten. "We hebben een paar dagen om data te verzamelen en te verbeteren voor Saoedi-Arabië. We zullen met elkaar samenwerken om te proberen de volgende race beter te maken dan het afgelopen weekend."