Max Verstappen is totaal niet blij met het format dat de FIA samen met Pirelli eind mei voor het eerst wil gaan testen tijdens de kwalificatie in Imola. De Nederlander denkt dat dit nieuwe format vooral 'voor de show' is.

In Imola wil de FIA gaan testen met een nieuw format tijdens de kwalificatie. Het doel is om alle coureurs per kwalificatiesessie op dezelfde band te laten rijden. Tijdens Q1 zou dit dan de harde band zijn, tijdens Q2 de medium band en tijdens Q3 de zachtste band. Naast dat het de variatie qua gebruikte banden tijdens een kwalificatiesessie aanpakt, is er nog een belangrijke reden voor dit nieuwe format. De FIA zou hebben uitgerekend dat het per team twee setjes banden zou besparen. In plaats van dertien setjes per raceweekend zou elke coureur er dan elf nodig hebben. Het is vooral gunstig voor Pirelli, dat daardoor veel minder setjes banden hoeft te transporteren richting een raceweekend en daardoor een minder grote impact heeft op het milieu. Dit is iets waar de Formule 1 naartoe wil werken, met de test in Imola dus als eerste poging.

Verstappen niet erg enthousiast

Verstappen is tegenover Reuters kritisch over het idee van de FIA, zeker op sportief gebied. Hij richt zich tot het autosportorgaan. "Als het koud is in Imola, dan hang je. Het is voor iedereen hetzelfde, maar ik denk niet dat we dit soort dingen moeten doen in de kwalificatie. Ik zie er niet echt het voordeel van in. Het is beter als we ervoor zorgen dat alle auto's dicht bij elkaar staan en meer competitief zijn in plaats van de dingen op deze manier op te fleuren." Volgens Verstappen is het doel van de FIA wel duidelijk. "Volgens mij is het waarschijnlijk voor de show." Sergio Pérez en Charles Leclerc delen de mening van de Nederlander.

In 2023 doet de FIA er al veel aan om de sport vermakelijker te maken voor de fans, vaak tot frustratie van de coureurs. Zo gaat het aantal sprintraces in 2023 omhoog naar zes. In 2021 en 2022 waren het er nog drie. Ook dit nieuwe experiment lijkt, naast de insteek om de impact op het milieu te verminderen, een volgende poging vanuit het autosportorgaan om het raceweekend buiten de races om spannender te maken. Ook dit idee wordt dus niet met al te veel enthousiasme ontvangen door de coureurs en zal eerst getest worden voordat het vast gebruikt gaat worden. De FIA probeert daarmee het proces omtrent de invoering van de sprintraces na te bootsen. De vraag is of dit nieuwe format op de steun van de teams en coureurs kan rekenen nadat het voor de eerste keer is getest.